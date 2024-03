Enotria, il soulslike italiano svela la nuova data di uscita

L'atteso Enotria: the Last Song, il soulslike italiano, è senz'altro uno dei giochi su cui la community (soprattutto nostrana) sta puntando gli occhi e finalmente sappiamo quando sarà possibile giocarlo.

Se siete confusi è normale, perché inizialmente Jyamma Games aveva comunicato una data di uscita per Enotria, ma c'è stato un "piccolo" imprevisto.

Un intoppo chiamato Shadow of the Erdtree, ovvero la massiccia espansione di Elden Ring la cui uscita è stata piazzata da From Software (lo potete già ordinare su Amazon) esattamente lo stesso giorno in cui Jyamma Games aveva previsto di lanciare il proprio progetto.

Un possibile rinvio del soulslike italiano era già nell'aria e, poco fa, è arrivata la conferma della nuova data di uscita.

Nel corso del Future Game Show, infatti, Jyamma Games ha svelato che Enotria sarà finalmente disponibile dal 21 agosto 2024.

L'uscita sarà anche preceduta da una demo gratuita giocabile e prevista su PS5, Steam e Epic Games Store, in data da destinarsi.

Poco sotto, trovate anche un nuovo trailer del gioco.

Di Enotria: The Last Song abbiamo saputo per la prima volta nel 2022, scoprendo l'ambizioso progetto di creare un "souls estivo", come lo definiscono gli sviluppatori, in grado di dare al genere un'ambientazione molto diversa dal solito e sfruttare il folklore italiano.

La descrizione recita:

Un vasto mondo illuminato dal sole ti aspetta in Enotria, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Diventa la Maschera del Cambiamento e affronta un'epica missione in cui dovrai liberare un mondo di attori, bloccati loro malgrado in un copione distorto ed eterno.

Speriamo di vederlo presto in azione a questo punto, e attendiamo il day one per vedere se il lavoro di Jyamma Games sarà un soulslike all'altezza della sua illustre concorrenza.

Una concorrenza così spietata che c'è anche un JRPG che ha deciso di modificare la propria data di uscita per non competere con i soulslike.