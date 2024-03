Un atteso JRPG uscirà in anticipo per "paura" di Elden Ring

Uno degli eventi videoludici dell'anno è sicuramente rappresentato dal lancio di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring prevista per il 21 giugno e che, come già fatto dalla versione base del soulslike open world, potrebbe finire per monopolizzare l'attenzione degli utenti.

L'attesa della community è infatti ad altissimi livelli (potete prenotare l'edizione completa su Amazon), portando a inevitabili conseguenze: più di uno sviluppatore si sta domandando se non sia il caso di "farsi da parte" per provare ad attirare più utenti.

È il motivo per cui il soulslike italiano Enotria ha scelto la strada del rinvio, ma in casa Atlus hanno deciso una via opposta ma altrettanto simile: Shin Megami Tensei V Vengeance, l'edizione definitiva dell'ex esclusiva Switch, uscirà infatti in anticipo di una settimana.

Come segnalato da GamesRadar+, gli sviluppatori hanno comunicato in queste ore di aver anticipato l'uscita al 14 giugno 2024: in precedenza l'uscita era prevista per il 21 giugno, la stessa data in cui uscirà appunto Shadow of the Erdtree.

Ufficialmente non è stata comunicata alcuna reale motivazione, ma considerando quanto sia estremamente raro che un gioco esca in anticipo — anziché in ritardo — è altamente probabile che il DLC di Elden Ring abbia "spaventato" comprensibilmente Atlus, che sta puntando fortemente sul rilancio del quinto capitolo di Shin Megami Tensei.

Resta comunque estremamente rischioso uscire a così pochi giorni di distanza da una produzione così attesa, ma è evidente che il team di sviluppo spera che quei 7 giorni di anticipo possano bastare per convincere i fan ad ingannare l'attesa, prima di buttarsi nuovamente nell'Interregno.

Ricordiamo che Shin Megami Tensei V era una delle migliori esclusive Switch, come vi raccontò il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, limitata ironicamente solo dal suo hardware: l'edizione definitiva, oltre a offrire nuovi contenuti della storia, permetterà anche a chi non l'ha acquistato sulla console ibrida di poter scoprire una delle migliori produzioni Atlus.

Sempre ammesso che Elden Ring Shadow of the Erdtree possa concedergli abbastanza spazio, naturalmente.