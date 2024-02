Enotria, il soulslike italiano, ha finalmente una data di uscita

Dopo averlo conosciuto con il nome di Project Galileo, finalmente il soulslike italiano Enotria: The Last Song è pronto all'uscita e finalmente potremmo vedere all'opera il lavoro di Jyamma Games.

Di Enotria: The Last Song abbiamo saputo per la prima volta nel 2022, scoprendo l'ambizioso progetto di creare un "souls estivo", come lo definiscono gli sviluppatori, in grado di dare al genere un'ambientazione molto diversa dal solito e sfruttare il folklore italiano.

Lo scorso anno sarebbe dovuta arrivare una demo per il soulslike, ma Jyamma Games non ha avuto modo di completarla in tempo per poter dare ai giocatori la possibilità di provare le soluzioni ludiche di Enotria.

Ma poco importa perché Jyamma Games ha annunciato la data di uscita definitiva di Enotria: The Last Song.

Il mondo illuminato dal sole vi aspetta in Enotria: the Last Song, che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S ed Epic Games Store dal 21 giugno 2024.

Una data di uscita perfetta per il titolo che arriverà insieme al solstizio d'estate, pronto a celebrare un periodo di vacanze estive pieno di mostri da affrontare e morti, tante morti.

Contestualmente sono stati aperti anche i pre-ordini, ovviamente, che potete raggiungere a questo indirizzo se volete dare fiducia fin da subito al titolo italiano.

Nel caso non lo ricordaste, ecco come viene descritto Enotria: The Last Song dagli sviluppatori:

«Enotria: The Last Song è un emozionante gioco in stile Souls ambientato in una terra illuminata dal sole ispirata dal folklore italiano e pieno di pericoli. Il mondo è attanagliato dal Canovaccio - un'eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Tu, il Senza Maschera, sei l'unica persona a essere libera da un ruolo predeterminato e a essere padrone del tuo destino. Sconfiggi i potenti Autori che l'hanno creato e libera il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere dell'Ardore. Diventa la Maschera del Cambiamento»

A seguito del successo di prodotti come Lies of P, che trovate su Amazon, sarà anche molto interessante vedere come verrà accolto Enotria: The Last Song dal pubblico e dalla critica.