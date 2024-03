Shadow of the Erdtree è il DLC più grande di sempre di From Software

Elden Ring si prepara a tornare con prepotenza al centro della scena videoludica, perché con Shadow of the Erdtree il kolossal di From Software avrà tantissimi nuovi contenuti da dare in pasto ai Senzaluce di tutto il mondo.

Sappiamo già che l'espansione in arrivo il prossimo 20 giugno sarà enorme, e in una recente intervista è tornato a parlarne Hidetaka Miyazaki, spiegando quello che i giocatori potranno aspettarsi dall'arrivo del contenuto aggiuntivo.

Advertisement

In una recente intervista (tramite PCGamesN), Miyazaki afferma con serenità che Shadow of the Erdtree è il DLC più grande di sempre tra quelli prodotti da From Software.

Il director spiega che l'obiettivo di Shadow of the Erdtree è quello di fornire «un'esperienza simile a quella di Elden Ring», ovvero mappe enormi da esplorare, piene di segreti e nemici da sconfiggere (o almeno tentare ripetutamente dopo altrettante morti).

Per quanto riguarda la dimensione del DLC, Miyazaki definisce la nuova zona come più grande dell'intera Sepolcride, ovvero la prima, grande, area che i giocatori trovano all'inizio della propria avventura nell'Interregno. Ci saranno nuovi dungeon, di varie dimensioni, e in generale ci sarà attenzione a creare una diversificazione maggiore rispetto a Sepolcride.

Per quanto riguarda l'accesso alla nuova area, Miyazaki spiega che si potrà accedere al nuovo regno attraverso un portale a cui si accede toccando l'inquietante braccio avvizzito di Mohg, e si potrà viaggiare liberamente tra una zona e l'altra.

Inoltre, pur essendo un contenuto pensato specificatamente per l'endgame, vi basterà aver sconfitto sia Radhan che Mohg per poter iniziare la vostra esplorazione del DLC.

Vedremo se i fan avranno indovinato il punto di accesso alla zona di Shadow of the Erdtree, visto che si sono sbizzarriti nelle ultime settimane.

Se volete cogliere l'occasione per entrare per la prima volta nell'Interregno, potete recuperare Elden Ring su Amazon con un'edizione definitiva che contiene anche Shadow of the Erdtree.