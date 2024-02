Enotria, il soulslike italiano, a quanto pare sarà rinviato

Nota di redazione: un doveroso ringraziamento al nostro redattore Adriano di Medio, che ha prontamente segnalato la notizia.

La data di uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree del 21 giugno è la stessa di Enotria: The Last Song. Ergo, i due souls sono destinati a "scontrarsi", sebbene a quanto pare potrebbe esserci il colpo di scena.

Advertisement

Il souls di From (che trovate a prezzo basso su Amazon) riceverà infatti un contenuto scaricabile proprio la stessa data della release decida da Jyamma Games per il suo ambizioso progetto.

Difatti, la data di uscita del 21 giugno 2024 è la stessa di Enotria: The Last Song, sebbene dalle ultime informazioni sembrava che il team italiano non temesse il confronto.

A quanto pare, però, potrebbe esserci stato un cambio di programma: nel Discord ufficiale dedicato a Enotria, il CEO di Jyamma Games Giacomo Greco ha reso noto che lo studio starebbe prendendo in considerazione il rinvio del gioco.

Greco ha infatti spiegato che sarebbe un «suicidio» uscire lo stesso giorno di Shadow of the Endtree e che il 21 marzo prossimo - in occasione del Future Game Show - verrà svelato un nuovo trailer con la nuova data di uscita.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo manca una comunicazione ufficiale sui canali social, ragion per cui aggiorneremo la notizia non appena vi sarà la conferma definitiva e - di conseguenza - anche la nuova data da segnare in rosso sul calendario. Vi terremo aggiornati.

Come andrà a finire, quindi, ancora non lo sappiamo del tutto, visto che Enotria promette comunque di essere un gran bel soulslike.

Nel mentre, i fan dei souls hanno scoperto un omaggio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.

Infine, il boss di Fom Hidetaka Miyazaki ha da poco confermato che i boss di Shadow of the Erdtree saranno allo stesso livello di Malenia (ci sarà quindi da piangere lacrime di sangue).