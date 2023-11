Eminem sbarca su Fortnite e ormai non sembra neanche strano

C'è qualcosa che potrà sorprenderci davvero, un giorno, relativamente ai crossover di Fortnite? Forse no, perché neanche l'arrivo confermato di Eminem all'interno del battle royale di Epic Games sembra fare effetto.

Il Real Slim Shady, i cui album trovate su Amazon in varie versioni, non sembra nemmeno fuori posto da quanto è stato mostrato in queste ore da Epic relativamente al classico evento a tema.

Anche perché non è la prima volta che Fortnite accoglie delle star del mondo reale, sebbene le alterni con una certa frequenza a varie proprietà intellettuali come Invincibile.

Dopo la solita serie di inevitabili leak, infatti, Epic Games ha reso ufficiale l'inserimento di Eminem all'interno di Fortnite, come spiegato nel comunicato ufficiale.

E, se non fosse bastato, ci ha pensato anche lo stesso Marshall Mathers a chiamare a raccolta tutti i suoi fan:

All'interno dell'evento Big Bang sarà possibile riscattare alcuni contenuti dedicati ad Eminem che ripercorrono la carriera del rapper.

I nuovi costumi Rap Boy, Slim Shady e Mai più Marshall (con accessori coordinati) saranno nel Negozio oggetti a partire da giovedì 30 novembre alle 01:00 ora italiana. Inoltre ci saranno anche delle varianti per questi costumi, che sarà possibile sbloccare sia che acquistiate il costume prima della partecipazione all'evento, sia che lo acquistiate dopo.

L'evento Big Bang non riguarda solo Eminem, a quanto pare: le fughe di notizie suggeriscono inoltre che anche i LEGO saranno coinvolti da qualche parte lungo la linea, così come una nuova modalità racing e un presunto rhythm game.

Tutti questi nuovi elementi verranno inseriti all'interno del gioco nelle prossime settimane, mentre Fortnite ha lanciato il prominente nuovo revival che punta alla nostalgia annunciato di recente. Il tutto mentre il battle royale sarà ancora più costoso, perché i V-Bucks sono stati aumentati di prezzo qualche settimana fa.