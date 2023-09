Fortnite sarà più costoso, Epic alza il prezzo dei V-Bucks

Sembra proprio che Epic Games voglia correre ai ripari con Fortnite, aumentando tra le altre cose il prezzo dei V-Bucks a partire da ottobre.

La valuta virtuale del battle royale, che potete comunque acquistare su Amazon, sarà al centro dell'intervento finanziario da parte dell'azienda.

Giusto poche ore fa, infatti, Epic Games ha dichiarato di essere in crisi dal punto di vista economico visto che spende più di quanto incassa. Una situazione che ha anche portato ad una serie di licenziamenti imponente.

Il motivo di questa crisi risiede anche nel fatto che Fortnite non incassa quanto sperato, e l'aumento di prezzo dei V-Bucks va in questa direzione.

Sebbene Epic Games abbia detto che la variazione è relativa all'inflazione generale, il tempismo con cui è arrivata la comunicazione non è affatto casuale.

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale, spiegando anche i dettagli di questo rincaro:

«Il 27 ottobre 2023 modificheremo il prezzo dei V-buck e il contenuto dei nostri pacchetti-offerta in denaro reale in Repubblica ceca, Danimarca, Paesi dell'Eurozona, Ungheria, Giappone, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Turchia e Stati Uniti (inclusi tutti gli store nei quali viene utilizzato il dollaro statunitense).Queste modifiche si basano su fattori economici come l'inflazione e la fluttuazione delle valute, e si allineano alle modifiche analoghe effettuate di recente in Regno Unito, Canada e Messico.»