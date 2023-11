Invincibile è dappertutto, da ora anche in Fortnite

Invincible, la saga a fumetti di Robert Kirkman già autore di The Walking Dead, sta lentamente conquistando il pubblico globale grazie all'arrivo della seconda stagione della serie animata su Prime Video e, contemporaneamente, con l'uscita di alcuni prodotti videoludici.

A partire dall'arrivo di Omni-Man all'interno di Mortal Kombat 1, con tanto di brutality feroci che rendono giustizia ai modi di fari implacabili del viltrumita.

Anche se, va detto, non tutti i fan di Invincible si sono rivelati troppo convinti di come il personaggio sia stato inserito all'interno del picchiaduro, soprattutto per come Netherrealm ha interpretato alcuni aspetti del carattere del villain.

E poteva mancare Fortnite? Ovviamente no, visto che con il nuovo update sono stati aggiunti alcuni personaggi di Invincible con tutti i contenuti cosmetici a corredo.

Con l'aggiornamento 27.10, i soliti insider del battle royale di Epic Games hanno scoperto in anticipo i contenuti che saranno inseriti, e quelli relativi al fumetto di Kirkman li potete vedere nel video qui sotto:

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games, ma è evidente che i data miner sono riusciti a tirare fuori prima del previsto tutti i contenuti dedicati a Invincible.

Che, nello specifico, portano Omni-Man, Invincible e Atom Eve all'interno del battle royale, che tra personaggi ed elementi che possono essere usati dai giocatori per abbellire il proprio avatar, rendono ancora più eroico Fortnite.

Gli elementi verranno inseriti all'interno del gioco prossimamente, all'interno del nuovo revival che punta alla nostalgia annunciato di recente.

Per i fan di Invincible ci sono altri due videogiochi dedicati al franchise: uno lanciato di recente con Prime Gaming in forma gratuita, e l'altro sviluppato da Ubisoft che uscirà in un prossimo futuro.

Se tutti questi videogiochi di Invincible, e la serie animata, vi hanno incuriosito e volete scoprire la saga a fumetti, da un po' è possibile acquistare una nuova versione della saga su Amazon.