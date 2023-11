Ellie non visiterà i «gironi dell'Inferno» in The Last of Us Part 2 Remastered

Naughty Dog ha da poco ufficializzato l'arrivo di The Last of Us Part II Remastered, previsto a gennaio del prossimo anno.

Il gioco riproporrà sugli eventi visti nella Part II (che trovate su Amazon), ma con diverse novità mai viste nella versione PS4.

L'annuncio non è di certo passato inosservato, nonostante i giocatori siano comunque parecchio interessati dal prodotto.

Sappiamo che il remaster includerà anche alcuni livelli tagliati dal gioco originale, tanto che da poco sono emersi i nomi di tre di questi Lost Levels.

Ora, erano in molti a sperare che Ellie visitasse l'isola dei Serafiti in questa nuova versione del gioco, ma a quanto pare non sarà così (via TheGamer).

Attenzione: da ora seguono spoiler. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

I "Lost Levels" (ossia i livelli perduti) con tanto di commenti degli sviluppatori, saranno fasi di gioco mai viste prima.

The Last of Us Part II ha introdotto una nuova location non apparsa nel primo capitolo, ossia l'isola dei Serafiti a Seattle, Washington.

Quando l'epidemia di Cordyceps ha iniziato a diffondersi, gli abitanti dell'isola si sono isolati dal resto della città e hanno rifiutato gli aiuti militari, scegliendo invece di seguire un cosiddetto profeta, diventando quindi i Serafiti.

Originariamente, Neil Druckmann aveva previsto che Ellie visitasse l'isola dei Serafiti, descrivendo il suo viaggio come se «stesse attraversando i diversi gironi dell'Inferno».

Tuttavia, per motivi di ritmo, il concept è stato scartato. Con il remaster che prometteva "Livelli perduti" giocabili, molti pensavano che avremmo finalmente assistito alla visita di Ellie sull'isola. Ma, come riportato anche da VGC, non sarà così.

C'era un'intera storia secondaria in cui Ellie si recava sull'isola dei Serafiti con molto altro da dire sul viaggio della giovane in quel luogo, descritto come i diversi gironi dell'Inferno.

La remaster conterrà in ogni caso tre livelli perduti: le fogne, la festa di Jackson e la caccia al cinghiale.

Ma non solo: i fan erano convinti che i Lost Levels di The Last of Us Part 2 Remastered avrebbero incluso anche un epilogo che avrà luogo dopo la storia principale.

Ad ogni modo, vediamo da vicino tutte le differenze e le novità annunciate da Naughty Dog per The Last of Us Part II Remastered su PS5.