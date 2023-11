The Last of Us Part 2 Remastered, svelati tre Lost Levels

Naughty Dog ha da poco confermato che The Last of Us Part II Remastered arriverà a gennaio del prossimo anno.

Il gioco si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), ma con diverse novità inedite assenti dalla versione PS4.

Advertisement

L'annuncio ha di certo fatto abbastanza scalpore, al netto di qualche polemica da parte di una certa frangia di giocatori.

Da quello che è stato reso noto inizialmente, sappiamo che il remaster includerà anche alcuni livelli tagliati dal gioco originale, tanto che ora è emerso cosa conterranno tre di questi Lost Levels.

Attenzione: da ora seguono spoiler. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da GamesRadar, i "Lost Levels" (ossia i livelli perduti) con tanto di commenti degli sviluppatori, saranno fasi di gioco mai viste prima.

Come previsto, due di questi livelli sono "Caccia al cinghiale" e "Jackson Party". Il secondo si svolgerà a Jackson mentre il primo vedrà Ellie intenta a dare la caccia a un cinghiale nella natura selvaggia.

Il terzo, invece, è una sorpresa. Si intitola semplicemente "Fogne" e, se si conoscono le avventure nel sottosuolo di The Last of Us, sembra una missione piuttosto pericolosa. Ci aspetta infatti un altro incontro col Rat King?

«Non vedo l'ora di combattere il cordyceps Pennywise», scrive ironicamente un fan su Reddit.

«Mi chiedo se nelle fogne Ellie troverà il Rat King o lo sentirà più da vicino», si legge in un altro commento altrettanto minaccioso. Ciò che è pressoché certo è che nelle fogne di Seattle si nasconde sicuramente qualcosa di brutto.

Ma non solo: i fan sono convinti che i Lost Levels di The Last of Us Part 2 Remastered includeranno un epilogo che avrà luogo dopo la storia principale.

Restando in tema, vediamo da vicino tutte le differenze e le novità annunciate da Naughty Dog per The Last of Us Part II Remastered su PS5.