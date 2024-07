Ellie di The Last of Us Stagione 2 di nuovo bersaglio di critiche

La serie live-action di HBO The Last of Us tornerà il prossimo anno con una seconda stagione molto attesa dai fan, anche se a quanto pare è già tempo di polemiche.

Lo show, che ricordiamo per l'Italia essere un’esclusiva Sky e NOW, sarà in parte basato sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

In base alle prime immagini che abbiamo visto, la seconda stagione coprirà le prime fasi della vendetta di Ellie, interpretata nuovamente da Bella Ramsey.

Ora, come riportato anche da DualShockers, Ramsey è stata avvistata in alcune immagini dietro le quinte mentre indossa il tatuaggio di Ellie con la felce, ma i fan sono un po' perplessi sul motivo per cui lo show HBO ha deciso di cambiare la sua acconciatura rispetto al gioco.

L'acconciatura di Ellie in The Last of Us Stagione 2 a quanto pare ha già suscitato un dibattito sul web e sui social, coi fan che non sono proprio soddisfatti dal taglio di capelli, specie se rapportato a quello del personaggio originale del videogame (trovate gli scatti dal set poco sopra).

Del resto, non è la prima volta che una parte della fanbase prende Bella Ramsey di mira.

Ramsey, interprete di Ellie, ha infatti spiegato ormai diversi mesi fa di essersi dovuta difendere dai commenti tossici del web da un vero e proprio «esercito gay».

Dopo che la star ha ricordato i commenti “dolorosi” da parte di una certa fetta di spettatori di The Last of Us, l'attrice ha anche ricordato gli esordi e di quando nessuno sembrava volerle dare fiducia per via del suo aspetto.

Al di fuori delle solite polemiche (che, immaginiamo, non finiranno qui), c'è chi ipotizza una vera e propria backstory in The Last of Us Stagione 2, come accaduto con il terzo episodio della prima stagione.