The Last of Us, Bella Ramsey ricorda i commenti “dolorosi” al momento del casting

La serie HBO su The Last of Us è arrivata al gran finale della prima stagione solo alcuni giorni fa, sebbene a quanto pare continuano a emergere dettagli e curiosità sullo show.

La prima stagione, che racconta la storia del videogioco dal titolo omonimo (e che trovate nell’ottimo remake PS5 su Amazon) ha messo quasi tutti d’accordo, tranne i soliti hater e troll di turno.

Bella Ramsey – interprete di Ellie – ha reso noto tempo fa di essere stata difesa dai commenti tossici del web da un vero e proprio «esercito gay», come da lei stessa definito.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, la giovane star ricorda i commenti “dolorosi” di una certa fetta di spettatori di The Last of Us al momento del casting.

Mettiamo subito le cose in chiaro: Bella Ramsey è stata pressoché perfetta nell’interpretare Ellie in The Last of Us. Non so come si possa pensare che l’attrice non abbia fatto altro che un lavoro più che ottimo per portare sul piccolo schermo il ruolo in questione.

Tuttavia, non è una novità che alcuni “fan” di The Last of Us, per qualche motivo, si siano opposti a Ramsey nel ruolo della protagonista, ben prima della messa in onda della serie. Purtroppo, Internet è stato come sempre invaso di commenti odiosi e, in un’intervista a GQ, Ramsey ha ammesso che leggerli ha avuto un impatto negativo su di lei.

«Ero alla ricerca di un commento che fosse più doloroso del precedente», ha detto Ramsey. «Mi illudo di averlo fatto per scherzo». In particolare, l’attrice ha riferito che sembrava che “tutti” parlassero della sua “testa quadrata”.

E ancora: «Vorrei poter dire che ero abbastanza sicura di me da non averne risentito in alcun modo, ma non è così», ha rivelato. «Sono felice di poterlo fare per loro. E per lo show. E per Ellie. Voglio renderle giustizia».

È già stato confermato che la Ramsey riprenderà il ruolo di Ellie nella seconda stagione, che adatterà – anche solo in parte – la storia della Part II.

Al momento non sappiamo quando andrà in onda la seconda stagione di The Last of Us, ma quasi certamente l’attesa sarà lunga. Del resto, Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero giocare con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se e quando Abby apparirà nello show.