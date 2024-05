The Last of Us Stagione 2 potrebbe avere il suo "episodio Bill e Frank"

La seconda stagione di The Last of Us arriverà solo nel 2025, ma a quanto pare iniziano pian piano a delinearsi i piani per i vari episodi.

La prossima serie, che per l'Italia è un’esclusiva Sky e NOW, come sappiamo sarà basati sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Nelle scorse ore il vincitore dell'Emmy Award e candidato all'Oscar Jeffrey Wright (The Batman) si è unito al cast della seconda stagione nel ruolo di Isaac Dixon.

Ora, come riportato anche da DualShockers, il potente leader del Fronte di Liberazione di Washington potrebbe avere un episodio flashback a lui dedicato.

Grazie a un'immagine dietro le quinte che ritrae Wright nei panni di Issac e vestito con il suo equipaggiamento militare, c'è una buona possibilità che i fan possano vedere alcuni retroscena del personaggio, per lo più sconosciuto, in un flashback.

Di Isaac, dal gioco, sappiamo pochissimo, se non che ha prestato servizio nel Corpo dei Marines e che è poi diventato uno dei primi membri del WLF, soprannominato “Wolves”.

Nelle nuove immagini di Wright sul set nei panni di Issac, vediamo l'uomo vestito con un abito militare della FEDRA, il che suggerisce che la seconda stagione di The Last of Us potrebbe rievocare il passato di Issac, o almeno ampliare il suo arco narrativo rispetto a quanto mostrato nel gioco.

C'è quindi chi ipotizza una vera e propria backstory, come accaduto con il terzo episodio della prima stagione dedicato a Bill e Frank.

«Mi piacerebbe molto se facessero un intero episodio su Boris. Come hanno fatto con Bill». - ha scritto la redditor "Melissa Mae".

Boris Legasov è un abile arciere che prima dell'apocalisse viveva nel sobborgo di Hillcrest con la figlia Sofia.

I giocatori scoprono di più su Boris, ancora una volta, attraverso gli appunti trovati nel gioco, e apprendono che sua figlia è stata uccisa dal WLF (di cui Isaac è stato membro), motivo per cui ha intrapreso una guerra contro il gruppo.

La serie è scritta e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann ed è una co-produzione con Sony Pictures Television, Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells, con la partecipazione di PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Oltre all'immagine dal set di Isaac, ricordiamo che solo alcuni giorni fa sono apparsi anche i primi scatti dal set che mostravano Ellie e Dina a cavallo.