Elgato Game Capture 4K60Pro a un super prezzo! 70€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca la scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4K60Pro MK.2, che potete acquistare a soli 189,99€ invece dei soliti 259,99€ di listino, con un risparmio reale di 70€.

La scheda di acquisizione Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2 è un must-have per tutti coloro che desiderano alzare il livello delle loro sessioni di streaming o registrazione video. Con la capacità di catturare immagini a risoluzione 4K a 60 fps, questa scheda rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva senza compromessi. La compatibilità con HDR10 aggiunge ulteriormente valore al prodotto, permettendo di catturare dettagli visivi eccezionali che spesso vengono persi con hardware meno avanzato.

E non finisce qui. Grazie alla sua connessione interna PCIe, la scheda si integra perfettamente con il vostro sistema, offrendo un'acquisizione fluida e senza lag. Questa scheda è l'ideale sia per gli streamer professionisti che per i giocatori accaniti che desiderano archiviare le loro epiche vittorie in alta definizione.

E ora, veniamo alla parte più interessante. Questa straordinaria scheda è attualmente disponibile da MediaWorld a un prezzo assolutamente imperdibile. Questa è la vostra chance per portare la qualità delle vostre trasmissioni a un nuovo livello senza svuotare il portafoglio. Perciò, se siete seriamente interessati a fare un salto di qualità nel mondo dello streaming o della registrazione video, la Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2 è la scelta che fa per voi.

