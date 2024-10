Elden Ring accoglie la patch 1.16 per le performance: ecco cosa cambia

Elden Ring fin dal lancio ha avuto performance un po' ballerine a seconda della piattaforma su cui ci giocate (io, ad esempio, sto ancora aspettando che si risolva il problema portato dall'anti-cheat su Steam Deck, che ti costringe a giocare sempre offline), motivo per cui FromSoftware e Bandai Namco lo hanno supportato con aggiornamenti costanti.

Proprio oggi sono state pubblicate le note per la patch 1.16, che si concentra a sua volta sul miglioramento delle performance e, in particolare, del frame rate per utenti PS5.

Il change log, che potete trovare sul sito ufficiale, è il seguente:

Correzione di Errori

Risolto un problema in cui i potenziamenti temporanei alle statistiche del giocatore rimanevano attivi anche dopo la chiusura e il riavvio del gioco.

Altre correzioni di bug minori.

Possibili correzioni per prestazioni instabili

Per la versione PS5 del gioco, la frequenza dei fotogrammi potrebbe migliorare utilizzando l'opzione "Ricostruisci Database" dalla modalità sicura del dispositivo.

In alcune versioni per PC, il Ray Tracing potrebbe attivarsi accidentalmente causando prestazioni instabili. Verifica l'impostazione di Ray Tracing in "Sistema" > "Grafica" > "Qualità del Ray Tracing" dal menu principale o dal menu di gioco.

Nella versione per PC, il messaggio "Attività inappropriata rilevata" potrebbe apparire anche senza aver usato trucchi. Per risolvere questo problema, verifica l'integrità dei file del gioco prima di riavviarlo.

Nella versione per PC, una frequenza dei fotogrammi instabile potrebbe essere causata da applicazioni di terze parti che controllano il comportamento del mouse. Disattivare queste applicazioni potrebbe migliorare le prestazioni.

Elden Ring è disponibile su PC e su console e, di recente, ha anche visto il lancio dell'eccellente espansione Shadow of the Erdtree, che ha praticamente le proporzioni di un altro gioco – e offre un livello di sfida non indifferente.

A tal proposito, vi ricordiamo che potete dare un'occhiata alle nostre guide, per orientarvi e non prendere troppe botte mentre vestite i panni del Senzaluce.