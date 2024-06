L'ultimo aggiornamento ha "rotto" Elden Ring su Steam Deck

Sembra che non sia andato esattamente tutto come previsto per l'ultimo aggiornamento di Elden Ring, rilasciato nelle scorse ore per prepararsi al debutto del DLC Shadow of the Erdtree.

La patch ha introdotto diverse modifiche nascoste al bilanciamento e introdotto alcune utili feature quality-of-life, oltre a introdurre nuove schermate di caricamento e del titolo legate proprio all'espansione, che ricordiamo essere giocabile già da oggi (la trovate in bundle con il gioco base su Amazon).

Tuttavia, i fan hanno segnalato fin da subito numerosi problemi per quanto riguardava le versioni PC di Elden Ring, da sempre non particolarmente ottimizzate a dovere: queste edizioni continuano infatti a soffrire di micro-stuttering e cali di frame rate fastidiosi.

Ma un problema ben più grave ha colpito perfino chi gioca al titolo su Steam Deck: FromSoftware ha infatti ammesso che c'è un bug che di fatto "rompe" il gioco sulle piattaforme ibride di casa Valve.

Sembra infatti che lasciare inattiva la vostra partita su Steam Deck per più di 5 minuti possa addirittura non far più registrare alcun tipo di input su Elden Ring, costringendo di fatto gli utenti a dover riavviare il gioco.

Il lato positivo è che la segnalazione è arrivata direttamente dagli stessi sviluppatori, che hanno già annunciato di essere al lavoro su un hotfix per risolvere il problema, dopo essersi naturalmente scusati per ogni inconveniente causato.

Purtroppo al momento non abbiamo una data di rilascio per questo aggiornamento: se possibile, vi consigliamo di evitare di giocare a Elden Ring su Steam Deck in attesa di questo fix.

Se non doveste avere invece alternative, almeno cercate di assicurarvi di non lasciare la vostra Steam Deck in attesa troppo a lungo.

Una brutta notizia per i fan della piattaforma ibrida che non vedevano l'ora di tornare nell'Interregno per provare Shadow of the Erdtree, eletto da Metacritic come migliore DLC di sempre. Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie al riguardo.