Elden Ring si aggiorna a sorpresa prima di Shadow of the Erdtree

Il 21 giugno arriverà finalmente Shadow of the Erdtree ma, prima dell'espansione, Elden Ring si aggiornerà ancora una volta.

Come riporta la stessa From Software su X, poco prima dell'arrivo dell'espansione ci sarà un ultimo aggiornamento al gioco originale. Un momento prezioso per l'azienda nipponica, visto che Elden Ring ha raggiunto un nuovo record impensabile.

L'update arriverà il 20 giugno, ovvero il giorno precedente al lancio di Shadow of the Erdtree (lo trovate su Amazon), ed includerà parecchie novità. Ci saranno nuove funzionalità, correzioni di bug e aggiustamenti del bilanciamento.

Ecco le novità che arriveranno con l'update che manterrà Elden Ring offline per alcune ore:

Nuove funzionalità di inventario

Gli oggetti appena ottenuti verranno contrassegnati con un "!".

È stata aggiunta una nuova scheda denominata "Articoli recenti" per rivedere gli oggetti ottenuti di recente.

Nuove funzionalità del pool di evocazione

I pool di evocazione attivi verranno ora trasferiti a NG+.

I pool di evocazione individuali ora possono essere abilitati/disabilitati nel menu Funzioni mappa appena aggiunto. Verranno selezionati solo i pool di evocazione attivi quando si utilizza la piccola effigie dorata.

Nuove acconciature

Sono state aggiunte cinque nuove acconciature al gioco. Possono essere selezionate durante la creazione del personaggio, utilizzando il supporto dello specchio offuscato o utilizzando la funzione Rinascita di Rennala.

Queste novità saranno senz'altro gradite ai fan che, in questi giorni, stanno trovando vari modi per morire in maniera differente in attesa di Shadow of the Erdtree.

From Software si sta preparando, quindi, all'arrivo dell'espansione nel migliore dei modi. Qualche ora fa, per esempio, l'azienda ha ufficializzati gli orari in cui sarà possibile sbloccare l'espansione su PC e console: li trovati qui.

C'è ancora un po' di tempo per recuperare i passaggi necessari e, se voi siete tra questi giocatori, vi conviene utilizzare una guida: avete anche la benedizione di Hidetaka Miyazaki nel farlo, quindi dateci dentro.