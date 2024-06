Quando esce Shadow of the Erdtree? Ecco gli orari di sblocco

Elden Ring si prepara a tornare sul palcoscenico grazie a Shadow of the Erdtree, massiccia espansione annunciata tempo fa che, finalmente, sta per arrivare per tutti gli appassionati del titolo From Software.

Che sono anche tanti perché, secondo le ultime rilevazioni, Elden Ring ha superato un record di vendite notevoli, considerato soprattutto che si tratta di un videogioco di un genere una volta di nicchia, come quello dei soulslike.

E mentre tutti questi fan stanno impazzendo per l'attesa, trovando ogni modo per morire pur di riuscire a giocare ancora un po' a Elden Ring, dal 21 giugno arriverà finalmente Shadow of the Erdtree.

From Software ha infatti pubblicato gli orari in cui l'espansione si sbloccherà ufficialmente e, come sempre, li trovate qui sotto:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Su PC, Shadow of the Erdtree si sbloccherà alle 12:00 del 21 giugno. Gli utenti console saranno più fortunati, perché potranno avviare l'espansione di Elden Ring a partire dalla mezzanotte.

Certo sarà interessante vedere quanti dei giocatori di Elden Ring potranno effettivamente avviare il DLC in tempo fra una settimana.

Per accedere ai contenuti di Shadow of the Erdtree, infatti, From Software ha svelato che una condizione fondamentale per poter accedere all'espansione è aver sconfitto uno dei boss secondari dell'Interregno: si tratta di Mohg, che dovrebbe ricoprire un ruolo centrale nel DLC.

Stando ai dati sul completamento su tutte le piattaforme in cui è disponibile Elden Ring, più della metà dei giocatori non hanno ottenuto l'achievement per l'uccisione di Mohg. Quindi, di fatto, ad oggi non potrebbero accedere ai contenuti di Shadow of the Erdtree.

C'è ancora un po' di tempo per recuperare i passaggi necessari e, se voi siete tra questi giocatori, vi conviene utilizzare una guida: avete anche la benedizione di Hidetaka Miyazaki nel farlo, quindi dateci dentro.

Se, invece, volete cogliere l'occasione per recuperare direttamente Elden Ring, potete farlo con l'apposito pacchetto che contiene anche l'espansione su Amazon al miglior prezzo.