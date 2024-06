Elden Ring festeggia 25 milioni di copie vendute con uno spettacolare trailer recap

In vista del lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, FromSoftware e Bandai Namco hanno potuto festeggiare un altro impressionante traguardo: gli sviluppatori hanno infatti confermato che Elden Ring ha superato ufficialmente 25 milioni di copie vendute.

Se si considera che il soulslike open world è di fatto considerabile una nuova IP, si tratta di un traguardo assolutamente sbalorditivo, a cui ha sicuramente contribuito l'ondata di entusiasmo per il lancio del nuovo DLC (potete prenotare il bundle con gioco ed espansione su Amazon).

FromSoftware ha ovviamente voluto ringraziare tutti i suoi fan per questo nuovo record raggiunto da Elden Ring, sottolineando in particolar modo «la passione» degli oltre 25 milioni di Senzaluce in tutto il mondo.

Ma per celebrare adeguatamente questo risultato, e ovviamente anche per ricordarci dell'uscita di Shadow of the Erdtree, il team di sviluppo ha pubblicato a pochi istanti di distanza un nuovo spettacolare trailer ufficiale.

Il trailer serve a riepilogare tutti gli eventi più importanti della trama principale di Elden Ring, in vista degli eventi che ci attenderanno nel corso del trailer: potete visualizzare il video integrale direttamente qui di seguito.

Ricordiamo che il DLC Shadow of the Erdtree sarà ufficialmente disponibile a partire dal 21 giugno: se non vedete l'ora di tornare nell'Interregno, vi conviene fare tutto il possibile per essere preparati a dovere.

FromSoftware ha infatti confermato che non si potrà accedere all'espansione senza aver prima sconfitto Mohg, uno dei boss opzionali dell'avventura. E stando ai dati ufficiali, oltre la metà dei giocatori non ha ancora completato questo traguardo.

E se fate parte di quei giocatori che non sono riusciti a completare il soulslike senza l'aiuto di guide, non dovete sentirvi in colpa: Hidetaka Miyazaki ha ammesso che non c'è nulla di male nel volerle usare, anche se vorrebbe fare in modo che non ce ne fosse bisogno.