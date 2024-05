Vendite in calo per Bandai Namco, ora si punta su Shadow of the Erdtree

L'uscita di Tekken 8 sembrava avesse dato una spinta a Bandai Namco ma, nel condividere i risultati finanziari, l'azienda comunica che le vendite globali legate ai videogiochi sono in realtà in calo.

D'altronde, la recente cancellazione di molti videogiochi in sviluppo da parte del publisher nipponico faceva presagire il fatto che, nel prossimo futuro, ci sarà molta più attenzione nella pubblicazione di meno titoli ma che abbiano più impatto.

Come riporta Games Industry, infatti, le vendite dei prodotti più recenti, tra cui Tekken 8, restituiscono dati contrastanti.

Da un lato le vendite di Tekken 8 e Armored Core 6 sono state considerate "favorevoli", insieme al supporto finanziario dato dalle vendite sulle app mobile, ma i giochi su PC non sono andati bene e c'è stato un calo generale per quanto riguarda il settore dei videogiochi.

Bandai Namco ha registrato un fatturato netto record di 1,05 trilioni di yen ($6,74 miliardi) e ha visto i profitti dell'intero anno aumentare di oltre il 12% a 101,4 miliardi di yen ($651,4 milioni).

Tuttavia il segmento dei contenuti digitali, che comprende le operazioni dedicate ai videogiochi di Bandi Namco, ha visto sia le vendite che i profitti diminuire di anno in anno. Precisamente, le vendite sono calate del 3.4% e i profitti dell'87%.

Guardando al futuro, l'editore ha forti aspettative per il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring, in uscita il 21 giugno (che potete acquistare in coppia su Amazon), e ha anticipato che rilascerà "diversi nuovi titoli" nella seconda metà, il che dovrebbe migliorare le sue prestazioni nel nuovo anno fiscale.

Vedremo se, anche con i nuovi contenuti, Tekken 8 riuscirà a ridare linfa economica a Bandai Namco nei prossimi mesi. Mentre per Shadow of the Erdtree non ci sono dubbi che farà tornare Elden Ring al centro dei riflettori, visto il successo del soulslike di From Software.