Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha un "rimando" a Bloodborne

Elden Ring riceverà a breve il suo primo e attesissimo DLC, ossia Shadow of the Erdtree.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate ) è infatti ancora giocato da un gran numero fan, i quali sono in trepidante attesa del contenuto scaricabile.

Basti pensare al giocatore che, per ingannare l'attesa, ha scovato un'arma inedita, dopo oltre un anno dall'uscita del titolo nei negozi.

Il clamore suscitato dal contenuto scaricabile Shadow of the Erdtree sta attirando un certo numero di nuovi e vecchi giocatori, inclusi i fan di Bloodborne, i quali si sono accorti di un mostro inedito che non sfigurerebbe nel souls gotico uscito su PS4.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, un nemico di Shadow of the Erdtree strappato direttamente dagli incubi persistenti di Bloodborne si è mostrato sui social.

«Gli abbandonati e i tragici che si foraggiano sotto l'umbra pregano per l'abbraccio di un nuovo padrone», si legge nel post.

Su X/Twitter, il publisher Bandai Namco ha condiviso l'immagine di un nemico che ci ha immediatamente ricordato le Lanterne d'Inverno di Bloodborne, le quali, solo a guardarle, causavano morte istantanea.

A giudicare dal suo mantello a brandelli, dalla sua inquietante posa ricurva e dal volto che sembra uscito direttamente dai libri di H.P. Lovecraft, siamo sicuri che il nemico in questione darà filo da torcere.

Sicuramente sarà cosa buona e giusta affrontare questi mostri a debita distanza, preferibilmente uccidendoli con il fuoco (se masticate soulslike da tempo, non crediamo vi servano suggerimenti di nessun tipo).

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco, vediamo tutte le informazioni note su Shadow of the Erdtree, l'atteso DLC/espansione di Elden Ring, in uscita su PC e console.

Ma non solo: parlando di curiosità, un fan ha rivelato di essersi imbattuto in una grotta di Elden Ring unica nel suo genere durante la sesta run e dopo aver giocato per oltre 400 ore.