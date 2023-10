FromSoftware pensa al post Elden Ring: nuovi progetti in arrivo

FromSoftware sembra ormai pronta a pensare a nuovi videogiochi in arrivo, pur non avendo ancora archiviato del tutto l'eccellente esperienza maturata con Elden Ring.

Il soulslike open world (che trovate su Amazon) dovrà infatti espandersi con nuovi contenuti, grazie a un DLC in arrivo: questo, ovviamente, non è però l'unico progetto attualmente in sviluppo presso lo studio, ma solo quello di cui siamo a conoscenza.

Sappiamo infatti che è in arrivo il DLC Shadow of the Erdtree: un'espansione annunciata con così largo anticipo da aver iniziato a impazientire i fan, al punto che molti si sono domandati se fosse davvero il caso di svelarlo così presto.

In attesa di capire se potremo finalmente vederlo in azione ai prossimi The Game Awards, FromSoftware si sta preparando al suo futuro espandendosi notevolmente: come segnalato da IGN Japan, la compagnia ha annunciato che svolgerà delle sessioni briefing per individuare tantissimi nuovi sviluppatori.

Tra i tanti ruoli ricercati segnaliamo Game planner, game programmer, character e background designer, sound designer e tanti altri ancora: elencarli è davvero difficile data la loro quantità, ma possiamo confermare che dovranno essere ricoperti almeno 24 ruoli.

Insomma, se pensate a quale potrebbe essere la mansione di uno sviluppatore per un titolo tripla-A, allora è probabile che FromSoftware stia cercando anche quella.

Tutte le sessioni briefing si svolgeranno nel corso di dicembre e la deadline per fare richiesta è il 30 novembre: i colloqui di lavoro si svolgeranno online tramite Zoom interamente in lingua giapponese.

Ovviamente, ciò che interessa davvero ai giocatori è che queste mosse sembrano significare una svolta imminente per lo sviluppo dei prossimi videogiochi di FromSoftware: probabilmente ci vorrà un bel po' prima di scoprire un "erede" di Elden Ring, ma chissà che non possano arrivare novità già nei prossimi mesi.

Nel frattempo, se dopo Elden Ring avete ancora voglia di soulslike, abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi usciti nel corso dell'anno.