Elden Ring Shadow of the Erdtree avrà una lingua inedita

I giocatori di Elden Ring sono in religiosa attesa di Shadow of the Erdtree, il primo DLC atto ad ampliare la lore del celebre soulslike

L'open world di From (il gioco base lo trovate ) è infatti tornato sulla bocca di tutti e lo sarà ancora per molto.

Basti pensare che qualcuno ha scoperto che il gioco può essere messo in pausa con un trucchetto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, in vista dell'imminente aggiornamento di Elden Ring, l'account Twitter/X ufficiale ha confermato l'elenco delle lingue supportate dal gioco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

A partire dal 21 giugno prossimo, infatti, Elden Ring potrà essere giocato anche in arabo, il che potrebbe non essere utile a tutti i giocatori, ma è senza dubbio un'ottima notizia per molti, visto che la lingua introdurrà a un pubblico più ampio il pluripremiato souls.

Le lingue supportate includono l'inglese, il francese, il tedesco e altre ancora, incluso ovviamente anche l'italiano, ma l'arabo sarà una novità assoluta a partire dal prossimo update del titolo From prodotto da Bandai Namco.

Come già detto, le altre caratteristiche del DLC sono al momento sconosciute, ma possiamo aspettarci anche la consueta correzione di bug e miglioramenti della qualità della vita, oltre ai contenuti giocabili che promettono grandi cose.

Non ci resta quindi che aspettare l'arrivo dell'espansione tra una manciata di settimane: nel mentre, vi ricordiamo anche che pochi giorni fa è stato rilasciato il nuovo Story Trailer del DLC di Elden Ring, visionabile qui.

Restando in tema, un nemico di Shadow of the Erdtree sembra essere strappato direttamente dagli incubi lovecraftiani di Bloodborne, tanto che si è mostrato sui social lasciando basiti molti fan.

Infine, in attesa di mettere le mani sul DLC, vediamo tutte le informazioni note su Shadow of the Erdtree, in uscita su PC e console.