Black Myth Wukong forse sarà un soulslike "più facile" e con finali multipli

Dopo una lunga attesa, tra pochi mesi sarà ufficialmente disponibile sul mercato Black Myth Wukong, l'atteso soulslike di stampo cinese realizzato da Game Science.

La produzione, ispirata alle leggendarie avventure narrate nel romanzo Viaggio in Occidente (lo trovate su Amazon), si è fatta notare per azioni di gioco spettacolari e un comparto grafico che sembra voler essere davvero all'avanguardia.

Recentemente il team ha svelato nuovamente Black Myth Wukong con un nuovo trailer gameplay, in occasione dell'evento WeGame Tonight 2024, confermando anche che sarà disponibile dal 20 agosto 2024.

In attesa che i pre-order ufficiali vengano ufficialmente aperti, l'insider Lunatic Ignus potrebbe aver svelato in anticipo alcuni dettagli importanti di gameplay che ci attendono, precisando innanzitutto che, sebbene sia un soulslike, Black Myth Wukong dovrebbe essere più facile rispetto alla media (via DualShockers).

L'insider riporta anche che il gioco dovrebbe includere oltre 80 boss da affrontare, offrendo anche la possibilità di sbloccare finali multipli e puntando dunque notevolmente sulla rigiocabilità.

Verrebbe per questo motivo anche offerta la possibilità di utilizzare il New Game+, che dovrebbe essere incluso fin dal lancio: se queste indiscrezioni fossero confermate, si preannuncerebbe dunque una produzione assolutamente ambiziosa ma che vuole allo stesso tempo essere più accessibile.

Chiaramente, in assenza di conferme o eventuali smentite da parte degli sviluppatori, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: come sempre vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scoprire qualche dettaglio in più su Black Myth Wukong.

Segnaliamo tuttavia che il lancio probabilmente non avverrà senza polemiche: gli sviluppatori erano stati infatti accusati di sessismo e comportamenti tossici, anche se non sembra essere arrivata alcuna risposta ufficiale in merito.

Ad ogni modo, dobbiamo anche ricordare ai nostri lettori che non è inclusa una traduzione in lingua italiana: non sono previsti nemmeno i sottotitoli nella nostra lingua.