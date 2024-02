Rise of the Ronin avrà anche la difficoltà facile

Se siete affascinati all'idea dell'ambientazione storica di Rise of the Ronin, ma allo stesso tempo spaventati dal possibile livello di sfida che potrebbe proporre, considerando i precedenti Wo Long: Fallen Dynasty e NiOh sempre a firma Team Ninja, sarete felici di sapere che questa volta il gioco potrà essere clemente con voi, ma solo qualora lo vogliate.

Attraverso le FAQ ufficiali pubblicate sul sito PlayStation, infatti, apprendiamo che Rise of the Ronin permetterà di modificare il livello di difficoltà, che avrà tre diverse opzioni: una facile (battezzata Dawn), una normale (Dusk) e una difficile (Twilight).

Come precisato sul sito, alla domanda "posso cambiare livello di difficoltà?":

«Sì. Rise of the Ronin include tre livelli di difficoltà: facile, normale e difficile (a cui nel gioco ci si riferisce come Dawn, Dusk e Twilight) che possono essere cambiati in qualsiasi momento. La selezione della difficoltò Dawn sblocca alcune opzioni aggiuntive, compresa l'opzione per aumentare il recupero della Salute attraverso le Medicine, e per ridurre la perdita di Ki che si subisce con gli attacchi».

Da come viene descritta, insomma, dovrebbe essere una difficoltà con comunque delle opziono modulari, che permetteranno di modificare a piacimento quanta energia potremo recuperare e quanti danni finiremo con il subire, mediante delle opzioni aggiuntive.

Nelle stesse FAQ, Team Ninja ha anche confermato che potremo creare il nostro personaggio a piacimento attraverso un editor, decidendone volto, corporatura, capelli e voce e altre caratteristiche. Un'ottima notizia, per chi ama creare un proprio avatar all'interno di titoli di questo tipo.

Nei giorni scorsi erano stati anche resi noti i dettagli in merito alle modalità multiplayer di Rise of the Ronin, che vi avevamo riferito in una notizia dedicata.

Considerando l'ambientazione e la possibilità di decidere il livello di difficoltà, sembra che stavolta il lavoro di Team Ninja voglia provare davvero a rivolgersi a un pubblico il più ampio possibile: scopriremo al day-one del prossimo 22 marzo, quando il gioco esordirà solo su PS5, se sarà stata la strategia migliore per valorizzare il progetto – che, intanto, potete prenotare su Amazon.