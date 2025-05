Elden Ring Nightreign ha una natura fortemente multiplayer ma nella sua anima è sempre un soulslike, quindi FromSoftware lavorerà per rendere il gioco più facile per i lupi solitari.

Una parte significativa della community videoludica ha manifestato il proprio malcontento riguardo al bilanciamento del gioco per chi affronta l'avventura in solitaria, tanto che era già arrivata una patch prima dell'uscita ufficiale di Elden Ring Nightreign.

E ora FromSoftware, dimostrando una grande attenzione verso il feedback dei giocatori, ha già annunciato l'arrivo di una patch correttiva che promette di rendere l'esperienza meno frustrante per chi gioca in solitaria.

La patch 1.02, prevista per la prossimaa settimana, avrà proprio questo obiettivo come ha spiegato il team in un comunicato pubblico su X:

«La prossima settimana verrà rilasciata la patch 1.02, che includerà diverse correzioni di bug e miglioramenti per le spedizioni in solitaria. Ulteriori dettagli saranno forniti la prossima settimana. Saranno aggiunti al gioco i seguenti miglioramenti per le spedizioni in solitaria: L'effetto "Rianimazione Automatica alla Sconfitta", che consente la rianimazione una volta per ogni scontro con un boss notturno, verrà aggiunto alle spedizioni in solitaria.

La quantità di rune ottenute aumenterà. Grazie per il vostro supporto.»

Il problema di fondo resta comunque strutturale: Nightreign è stato concepito e bilanciato specificamente per un'esperienza cooperativa a tre giocatori. I boss sono programmati per evocare gruppi di nemici contro i Nightfarers, creando situazioni che, per definizione, rappresenteranno sempre una sfida considerevole per chi gioca da solo, indipendentemente dalle patch implementate.

Un'altra lamentela ricorrente riguarda l'impossibilità di affrontare le sfide di Nightreign in squadre da due giocatori. Tanto che, in questo momento, c'è chi è riuscito ad aggirare temporaneamente il problema con rimedi non ufficiali.

Speriamo che gli aggiustamenti di FromSoftware possano migliorare la situazione "parametrica" del gioco, visto che in termini di vendite sembra che l'esperimento dello studio nipponico sia riuscito.