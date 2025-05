A pochi giorni dal suo imminente lancio e ancora meno dall'uscita delle recensioni, FromSoftware ha già pubblicato un aggiornamento per Elden Ring Nightreign.

Nightreign si presenta come un gioco dal carattere spiccatamente sperimentale, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione pubblicata ieri, e la sua ricezione da parte della critica riflette questa natura.

Un punto comune sollevato da molti colleghi riguarda il bilanciamento del gioco, spesso percepito come problematico. Alcuni hanno espresso l'opinione che per garantire il successo delle run sia richiesto un livello di ottimizzazione delle build molto elevato, il che potrebbe ridurre la spontaneità e il divertimento.

Inoltre, vi è un riconoscimento quasi universale della brutale difficoltà per i giocatori in solitaria, con boss che sembrano essere stati progettati tenendo a mente la cooperazione di tre giocatori. Questo suggerisce una sfida pensata principalmente per l'esperienza multiplayer, rendendo le imprese in singolo particolarmente ardue.

Per questo FromSoftware ha già pronta la patch 1.01 per il suo ambizioso progetto multiplayer, come riporta The Gamer.

In linea con la tradizione dello studio, le note della patch non includono dettagli specifici e granulari, ma confermano un generico intervento sul bilanciamento:

Migliorata la gestione dei personaggi giocanti.

Aggiunte e modifiche alla colonna sonora.

Aggiustamenti al testo.

Aggiustamenti al bilanciamento.

Aggiunti scenari per i personaggi.

Correzioni di bug.

Sebbene non sia esplicitamente dichiarato se alcuni aspetti di Nightreign siano stati resi più facili, è altamente improbabile che FromSoftware abbia optato per un ulteriore aumento della difficoltà, data la reazione iniziale.

Con la Patch 1.01, FromSoftware dimostra la sua attenzione al feedback iniziale, cercando di affinare l'esperienza di Elden Ring Nightreign e renderla più accessibile, pur mantenendo l'elevato standard di sfida che caratterizza i suoi titoli. D'altronde, il team di sviluppo aveva già anticipato che avrebbe lavorato al gioco fino all'ultimo minuto, e così sembra che stia facendo davvero.