La potenza di Elden Ring come brand sembra ormai non essere più in discussione: dopo l'enorme successo ottenuto dal gioco completo e dalla sua relativa espansione, anche le prime ore di lancio dello spin-off Nightreign sembrano aver confermato l'ennesimo ottimo risultato di FromSoftware, almeno a livello di vendite.

Il capitolo roguelike con focus sul multiplayer è infatti disponibile ufficialmente da oggi 30 maggio 2025, ma nonostante siano passate pochissime ore dal suo debutto è già riuscito a entrare nella classifica all-time di Steam come uno dei titoli più giocati di sempre.

Nel momento in cui sto scrivendo questo articolo, il picco di utenti massimi raggiunti in contemporanea ha toccato i 313,593 giocatori, ottenuti proprio in occasione dello sblocco su Steam (via SteamDB).

Questo significa che Elden Ring Nightreign è già diventato il videogioco numero 43 più giocato di sempre su Steam: un record davvero niente male, se consideriamo che non sono passate neanche 24 ore dal suo debutto sul mercato (trovate la bellissima Collector's Edition su Amazon).

Tuttavia, se Bandai Namco potrà sicuramente esultare dal punto di vista delle vendite, a livello qualitativo il pubblico sembra essere decisamente diviso: attualmente le recensioni su Steam vengono segnalate "Nella media", con solo il 67% di pareri positivi: chiaro segnale che qualcosa non sembra aver funzionato nel modo giusto.

Come segnalato da 80 Level, tra le critiche più comuni troviamo l'assenza di una modalità cooperativa per due giocatori — che potrebbe comunque essere aggiunta post-lancio — oltre a non poter comunicare con i propri compagni, dato che non sono presenti chat vocali o testuali, e un cap del frame-rate a 60FPS.

C'è anche chi critica un gameplay ritenuto insoddisfacente e macchinoso: tutte problematiche che sembrerebbero comunque sistemabili con degli aggiornamenti tempestivi, ma che fanno interrogare su come sia possibile che FromSoftware non sia intervenuta prima del lancio.

Anche il nostro Domenico Musicò vi aveva anticipato che Elden Ring Nightreign avrebbe spaccato in due il pubblico: nella recensione vi ha infatti raccontato che «potrebbe attrarre un nuovo pubblico, ma per i fan storici della serie, l'equilibrio tra innovazione e fedeltà allo spirito di Elden Ring risulterà essere non proprio ottimale».

A questo punto toccherà aspettare le prossime ore e vedere se nel weekend vedremo numeri in continua ascesa o se questo passaparola finirà per frenarne la crescita, fermo restando che si tratta comunque di un prodotto divertente se giocato in compagnia.