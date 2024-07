Elden Ring, l'aggiornamento 1.12.3 è disponibile: ecco cosa cambia

Dopo appena una settimana dalla patch tempestiva che ha reso Shadow of the Erdtree "più facile", Elden Ring si aggiorna ancora con un update a sorpresa, già scaricabile da questo momento sui vostri dispositivi preferiti.

È importante sottolineare che non è ancora questo l'aggiornamento che dovrebbe andare a risolvere i problemi di bilanciamento dei boss di Shadow of the Erdtree (trovate il bundle su Amazon): la patch in questione è già stata annunciata dagli sviluppatori, ma è evidente che richiederà ancora un po' di tempo in più.

Il changelog completo dell'update 1.12.3 è stato pubblicato al seguente indirizzo e di seguito vi riporteremo le novità più importanti della patch.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In primis, viene segnalato un nerf consistente alle bottiglie di Profumo, che si erano rivelate fin troppo efficaci per affrontare le sfide dell'Interregno: adesso non sarà più possibile creare esplosioni multiple in contemporanea, rendendo di fatto la sfida più bilanciata.

È stato anche risolto un bug per le armi Smithscript che guadagnavano un rating di attacco extra imprevisto, se infuse con arti Sacred o Flame.

Come accennavamo in precedenza, non c'è stato un vero nerf per i boss di Shadow of the Erdtree, ma FromSoftware segnala di aver modificato il posizionamento iniziale di Golden Hippopotamus e Commander Gaius per le re-fight, per essere identico alle prime battaglie.

Gli sviluppatori segnalano anche un possibile fix per le prestazioni su PS5: se doveste incontrare cali di frame rate eccessivi, provate a ricostruire il database di gioco tramite le opzioni del menù home.

Per quanto riguarda le versioni su PC, FromSoftware vi chiede di assicurarvi che non sia abilitata per errore l'opzione grafica del ray-tracing o che non stiate utilizzando software esterni per il mouse, dato che potrebbero causare problemi alle performance.

L'aggiornamento di Elden Ring sarà naturalmente necessario per continuare ad accedere a tutte le funzionalità multiplayer di gioco, motivo per il quale vi invitiamo a scaricare la patch il prima possibile.

Se dovessero emergere ulteriori novità rilevanti sull'aggiornamento 1.013, vi aggiorneremo rapidamente sulle nostre pagine.

Vedremo se FromSoftware sceglierà di intervenire anche per bilanciare i nuovi scudi di Shadow of the Erdtree, che stanno riuscendo ad "annullare" la difficoltà di gioco.

C'è da dire che i fan stanno già iniziando a mettersi la prova per dimostrare che il DLC di Elden Ring non è "difficile: c'è chi sta affrontando l'espansione... ballando.