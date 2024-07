Shadow of the Erdtree difficile? No, c'è chi lo gioca ballando

Non è un segreto che i giochi di FromSoftware siano tra i più difficili del momento, ed Elden Ring non è da meno.

Tutti pensano che il DLC Shadow of the Erdtree (che trovate su Amazon nel gioco completo) sia troppo difficile.

Detto questo, nonostante la loro predisposizione punitiva, milioni di giocatori si divertono con questi titoli (complice anche qualche trucchetto dato da alcune nuove armi).

Ora, come riportato anche da The Gamer, ci sono tipi speciali di giocatori che vanno ben oltre.

In passato, vari coraggiosi hanno sconfitto i souls con un controller RingFit, chitarre e persino banane.

Dopotutto, il combattimento è quasi una danza, con i giocatori che imparano la coreografia dei boss mentre rotolano abilmente attraverso il pericolo.

E, coincidenza, uno dei modi più popolari per affrontare un gioco From che non prevede l'uso di un controller è quello di utilizzare un dancepad, e la streamer di MissMikkaa ha deciso di farci vedere come si fa.

In un video che trovate qui (occhio agli spoiler, ovviamente), vediamo MissMikkaa combattere - e vincere - contro Rellana.

Per chi non lo sapesse, Rellana è uno dei boss più difficili delle fasi iniziali di Shadow of the Erdtree, uno di quelli che ha fatto imbestialire un numero enorme di giocatori.

Quella vista poco sopra è quindi un'impresa impressionante, anche se in base al curriculum di MissMikkaa si tratta di quasi di una passeggiata.

In passato, infatti, la streamer ha battuto due volte Malenia nello stesso momento, utilizzando sia un controller che un dancepad.

Ha anche battuto Elden Ring con una mano sola e persino con un dito. In altre parole, battere un boss con un dancepad è quasi certamente un gioco da ragazzi.

Restando in tema di imprese epiche, la streamer Perrikaryal sta giocando Shadow of the Erdtree usando uno speciale device che utilizza gli impulsi del cervello.