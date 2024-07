La difficoltà di Elden Ring "annientata" da una nuova arma

Se state cercando un modo per rendere più facile Elden Ring, potreste essere interessati agli scudi da combattimento, un nuovo tipo di arma introdotto da Shadow of the Erdtree.

Il DLC del souls di FromSoftware (che trovate in bundle su Amazon) si è subito fatto distinguere per essere un'esperienza da non prendere troppo alla leggera.

Advertisement

Del resto, in molti si sono lamentati del livello di difficoltà fin troppo alto, tanto da dare il via a un'ondata di recensioni negative.

Ora, come riportato anche da PSU, questi nuovi scudi vi permettono di attaccare e bloccare allo stesso tempo, il che significa che non dovrete preoccuparvi del tempismo dei vostri colpi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Sembra assurdo sulla carta, ma vederlo nella pratica è tutta un'altra cosa: come dimostrato da "pirochanbanzai", l'uso degli scudi può rompere completamente la difficoltà del gioco.

Nel filmato che trovate poco sopra, ne utilizzano uno contro un boss del DLC e i risultati parlano da soli. Tutto ciò che bisogna fare è tenere premuto il pulsante di blocco mentre si utilizza l'abilità "scudo" dell'arma.

Naturalmente, queste armi sono ora un argomento molto discusso all'interno della community di Elden Ring.

«I nuovi scudi da spinta sono le armi più forti dell'intero gioco e non c'è nemmeno da avvicinarsi», si legge in un post particolarmente popolare su Reddit.

Sebbene gli scudi da spinta siano innegabilmente efficaci, soprattutto se potenziati e abbinati a un equipaggiamento specifico, sono un po' noiosi da usare.

Ma supponiamo che questo sia il prezzo da pagare se si vuole superare in scioltezza un gioco come Elden Ring (sempre che From non decida a breve di depotenziare gli scudi).

Del resto, se siete alle prese con Elden Ring: Shadow of the Erdtree e lo trovte ostico, c'è una mod offre gratuitamente ogni singolo oggetto di gioco, abbassando la difficoltà.

Ma non è tutto, visto che alcuni giorni fa Bandai Namco ha offerto un "prezioso" consiglio per i fan di Shadow of the Erdtree: ecco di cosa stiamo parlando.