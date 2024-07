Elden Ring, i fan vogliono il ritorno di una modalità boss di Sekiro

I fan di Elden Ring amano — e odiano allo stesso tempo — mettersi alla prova contro i temibili boss dell'Interregno: una passione che stata alimentata nuovamente anche dall'espansione Shadow of the Erdtree, con nemici ancora più impegnativi del solito.

L'espansione di FromSoftware (che trovate in bundle su Amazon) ha proposto infatti boss davvero difficili da sconfiggere, al punto che inizialmente le opinioni sul DLC si erano rivelate più divisive del previsto.

Adesso che l'opinione sembra essere cambiata in positivo, molti utenti hanno manifestato la volontà di tornare a combattere ogni boss di Elden Ring, ma senza dover necessariamente ricominciare l'avventura da capo e mettendosi alla prova in un vero e proprio "gauntlet".

Come segnalato da VideoGamer, i fan vorrebbero insomma una modalità Boss Rush, sullo stile di quella già presente su Sekiro: un contenuto extra che ci porti ad affrontare tutti i boss di gioco uno dietro l'altro.

Secondo alcuni utenti, questo sarebbe il "regalo finale perfetto" per concludere al meglio gli aggiornamenti di Elden Ring: adesso che Shadow of the Erdtree ha introdotto nuovi potenti nemici, i Senzaluce avrebbero la possibilità di affrontare più e più volte vecchie conoscenze come Margit.

Ovviamente potrebbero essere garantiti dei drop minori per non creare potenziali sbilanciamenti per le build: ai giocatori interesserebbe esclusivamente per mettersi alla prova e non per le eventuali ricompense.

Chissà che FromSoftware non scelga di esaudire anche questo "ultimo desiderio" della community: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare novità in merito.

Nel frattempo, stanno girando diverse voci sulla possibilità che Elden Ring diventi un film o una serie TV: anche George R. R. Martin ha voluto "commentare" al riguardo, lanciando più di un indizio.

E restando in tema di adattamenti, segnaliamo che Elden Ring è riuscito a ispirare anche l'ultima serie TV di Star Wars.