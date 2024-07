Elden Ring ha ispirato l'ultima serie TV di Star Wars

Prodotti come Elden Ring sono in grado di manifestarsi e imporsi all'interno della cultura popolare, ma certo non era facile immaginarsi che potesse ispirare anche l'ultima serie di Star Wars, ovvero The Acolyte.

The Acolyte è il nuovo show ideato da Leslye Headland e prodotto da Lucasfilm, la cui serializzazione è iniziata il 5 giugno scorso sulla piattaforma streaming Disney+. Uno dei suoi personaggi inediti è stato creato, almeno nel design, proprio prendendo spunto da Elden Ring, in particolare i giocatori.

Come raccontano gli showrunner nel corso di una intervista con Inverse, Elden Ring è stato preso come riferimento nel lavoro di crezione del character design del personaggio di Qimir.

Leslye Headland, showrunner di The Acolyte, ha spiegato che il design di Qimir privo di armatura e con una doppia spada laser ha preso ispirazione dai giocatori del titolo di FromSoftware (che trovate su Amazon).

«Quando evochi le persone, evochi sempre le persone che non indossano nulla, e penso sempre "queste persone sono fottutamente pazze"», ha detto Headland.

È evidente che lo showrunner si riferisca a giocatori come Let Me Solo Her, che vanno a supporto dei giocatori senza armatura ma con delle armi potentissime. Le stesse che hanno permesso, per altro, all'eroe di Elden Ring di completare Shadow of the Erdtree nonostante la grande difficoltà.

Lo stesso Headland si è ritrovato colpito dall'espansione di Elden Ring, e ha spiegato come l'atteggiamento dei giocatori abbia ispirato il look di Qimir relativamente al suo ruolo nella storia di The Acolyte:

«Sì, devi avere quell'atteggiamento offensivo, specialmente con quei boss. Non puoi tornare indietro e farti prendere dal panico. Devi essere aggressivo con loro. Devi rollare dentro le cose. [...] Mi sono chiesto: "Perché dovresti indossare un'armatura se non verrai colpito?".»

Chissà se, in futuro, ci saranno altri riferimenti videoludici all'interno delle produzioni legate a Star Wars. Di sicuro un titolo classico del franchise di Guerre Stellari arriverà su PS5, ad agosto: ecco i dettagli.