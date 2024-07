Elden Ring diventerà un film? George R. R. Martin lancia indizi

Dopo aver già conquistato il mercato videoludico, Elden Ring potrebbe presto prepararsi a una nuova "battaglia" con un adattamento cinematografico.

La lore del soulslike di FromSoftware (che trovate su Amazon) è uno degli aspetti più apprezzati, anche grazie al contributo dello scrittore George R. R. Martin: di conseguenza, una versione al cinema sembrerebbe prestarsi particolarmente bene per questa produzione.

Hidetaka Miyazaki ha già ammesso che da parte del team di sviluppo c'è molto interesse nel portare avanti questo potenziale adattamento, pur chiarendo che servirebbe un partner molto forte per ottenere il miglior risultato.

Dietro le quinte potrebbero però essere già iniziate delle trattative, almeno a giudicare dagli indizi lanciati dallo scrittore George R. R. Martin con un nuovo post sul suo blog ufficiale.

Come segnalato da TheGamer, un passaggio del suo post vede lo scrittore particolarmente divertito da questa ipotesi, che lo vede ripetere più e più volte consecutivamente di non poter dire nulla al riguardo:

«Oh, a proposito di quei rumor che potreste aver sentito riguardanti un film o una serie TV basati su Elden Ring... Io non ho nulla da dire. Non una parola, no, nessuna cosa, non so nulla, non avete sentito niente da me, mum mum mum. Quale rumor?»

Un passaggio che lascia intuire come lo scrittore sia più che consapevole di eventuali trattative dietro le quinte, ma dato che ovviamente non è possibile rendere pubblica alcuna informazione ha deciso di divertirsi con i suoi lettori.

Chiaramente non possiamo che invitarvi a incrociare le dita, ma a giudicare da questi indizi sembrerebbe che un potenziale film di Elden Ring potrebbe davvero essere in arrivo. Per il momento, prendiamo il tutto con le dovute precauzioni: vi aggiorneremo sulle nostre pagine in caso di novità.

Nel frattempo, segnaliamo che anche il DLC Shadow of the Erdtree ha avuto un enorme successo, dato che in pochissimi giorni ha già venduto oltre 5 milioni di copie.

Un lancio che si è rivelato particolarmente divisivo a causa della difficoltà dei boss, ma che nelle ultime ore sembra aver convinto positivamente la community.

E chissà, dunque, che anche i racconti dell'espansione non possano essere approfonditi in eventuali film o serie TV.