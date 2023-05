Elden Ring, i fan hanno una richiesta per Let Me Solo Her

FromSoftware e Bandai Namco hanno da svelato Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, e ora i fan hanno una richiesta specifica legata a Let Me Solo Her.

L’ultimo titolo dai creatori della serie di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è un gioco che ha fatto molto parlare di sé.

Tra le varie cose, un vero e proprio mito ha deciso di prepararsi al grande ritorno: stiamo parlando di Let Me Solo Her.

Come riportato da TheGamer, però, sono in molti a desiderare che il singolare personaggio torni sotto forma di vero e proprio NPC.

Chiunque abbia seguito le imprese di Elden Ring non può infatti non aver mai sentito nominare almeno per una volta Let Me Solo Her, entrato a nella storia del soulslike open world.

Dopo aver faticato come tanti altri giocatori di fronte a Malenia, il giocatore aveva infatti stabilito di specializzarsi nelle sue uccisioni, assumendo il suo ormai celebre soprannome per poter dare una mano a tutti gli utenti in difficoltà, sconfiggendola da solo e diventando un’autentica leggenda.

Un’impresa in cui si è specializzato al punto da essere riuscito a battere Malenia ben 1000 volte e arrivando poi perfino all’uccisione numero 2000, per poi ritirarsi.

Ora, però, i giocatori vogliono che il DLC faccia un passo avanti introducendo Let Me Solo Her come personaggio non giocante.

«Devono aggiungere Let Me Solo Her come evocazione o boss fight nel prossimo DLC», ha detto Fast-Composer-6900 su Reddit.

Il post ha già superato i 3200 upvotes al momento in cui scriviamo, portandolo in cima al gradimento dei fan.

Attenzione, però: non è detto che FromSoftware ascolti le richieste, visto che anche GiantDad, un personaggio creato dal fandom di Dark Souls, non è mai stato reso canonico.

Staremo a vedere se per Let Me Solo Her la questione sarà diversa, consacrando il meme alla leggenda.

Vero anche che Shadow of the Erdtree non è proprio vicinissimo, quindi l'attesa sarà piuttosto lunga.

Nel mentre, avete letto che il titolo di From continua ad impressionare i giocatori, raccogliendo sempre più fan e settando un nuovo record di vendite?