Elden Ring arriva su Switch 2 con due novità, e non solo

Durante il recente evento giapponese FROM SOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025, tenutosi a Tokyo il 6 maggio, sono emersi nuovi dettagli sull'attesissima Tarnished Edition di Elden Ring per Switch 2.

A riportarli è Famitsu, e le novità non mancano. Per cominciare, saranno introdotte due nuove classi giocabili, battezzate Knight of Ides e Heavy Knight.

I dettagli sulle statistiche non sono ancora noti, ma il nome della seconda lascia intuire un’impostazione fortemente difensiva, ideale per chi predilige build corazzate e resistenza in battaglia.

Non finisce qui: anche Torrent, il fedele destriero spettrale che accompagna i giocatori nell’esplorazione dell'Interregno, riceverà tre nuove opzioni estetiche.

Inoltre, è previsto l’arrivo di quattro set inediti di armature, armi e abilità di combattimento, tutti inclusi nella nuova versione.

Questo contenuto extra sarà reso disponibile anche sulle altre piattaforme sotto forma del DLC “Tarnished Pack”, un pacchetto che sembra offrire bonus simili a quelli di una Digital Deluxe Edition: nulla di fondamentale, ma sicuramente un’aggiunta interessante per chi deciderà di (ri)partire su Switch 2.

Nel frattempo, Elden Ring (che trovate anche su Amazon) continua a macinare numeri da record: il gioco ha recentemente superato 30 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, confermandosi come uno dei titoli più venduti di sempre.

Insomma, quello in uscita sulla console Nintendo è un porting che, pur senza rivoluzioni, dimostra attenzione e rispetto per una nuova fetta di pubblico: se Switch 2 saprà reggere l’impatto tecnico di Elden Ring, potremmo trovarci di fronte a un piccolo miracolo portatile.

Restando in tema, pochi giorni fa Bandai Namco ha pubblicato un trailer panoramico dedicato a Elden Ring: Nightreign, il primo grande spin-off del big dark fantasy.

Ma non solo: sempre per quanto riguarda Elden Ring: Nightreign, sono da poco stati svelati i requisiti di sistema su PC del nuovo soulslike cooperativo di FromSoftware in uscita a breve: li trovi qui.