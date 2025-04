Ci gira Elden Ring Nightreign sui vostri PC?

Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Elden Ring: Nightreign, l’attesissima espansione dell’acclamato action-RPG.

Come visibile nell’immagine ufficiale diffusa sui canali social, il team ha condiviso sia i requisiti minimi che quelli raccomandati dello spin-off (che trovate in preordine su Amazon),

Ciò conferma che l’esperienza su computer richiederà una configurazione piuttosto aggiornata, sebbene non proibitiva.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5 5500

Memoria RAM: 12 GB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX: Versione 12 (Feature Level 12.0)

Spazio di archiviazione: 30 GB disponibili

Scheda audio: Dispositivo audio compatibile con Windows

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo: Windows 11

Processore: Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600

Memoria RAM: 16 GB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX: Versione 12 (Feature Level 12.0)

Spazio di archiviazione: 30 GB disponibili

Scheda audio: Dispositivo audio compatibile con Windows

Nella nota a margine dell’immagine, viene specificato che questi requisiti sono validi per il giorno di lancio e potrebbero subire variazioni in futuro, probabilmente in base a eventuali patch o aggiornamenti che potrebbero introdurre miglioramenti grafici o ottimizzazioni.

Il quadro tecnico dipinto da FromSoftware mostra chiaramente un'evoluzione rispetto al titolo base: pur mantenendo un accesso relativamente abbordabile per i giocatori PC, Elden Ring: Nightreign si affida a hardware di fascia medio-alta per esprimere appieno la sua nuova visione artistica e tecnica.

L’aumento della memoria RAM minima richiesta (12 GB contro i più tradizionali 8 GB di molti altri giochi) e la presenza di GPU da 8 GB come consigliate, indicano un’espansione molto più ambiziosa anche dal punto di vista della scala e del dettaglio ambientale.

Inoltre, l'introduzione del supporto a Windows 11 come sistema operativo consigliato segnala l'intenzione di abbracciare le ultime tecnologie disponibili, spingendo l’esperienza next-gen anche su PC.

I fan che hanno già investito su una buona macchina da gioco potranno dunque prepararsi a vivere questa nuova avventura nell’Interregno con prestazioni adeguate, mentre chi vorrà affrontare il DLC senza compromessi potrebbe considerare un aggiornamento hardware. E se volete saperne di più sul gioco, cliccate qui.