Elden Ring arriva anche su Switch 2, ufficiale

Grande notizia per gli appassionati di soulslike: Elden Ring: Tarnished Edition arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2025.

L’annuncio è stato ufficialmente fatto da Nintendo, che hanno confermato la versione dedicata alla nuova console ibrida di Nintendo, sfruttando le sue capacità migliorate rispetto al modello precedente.

L'uscita di Elden Ring (che trovate su Amazon) nel 2022 è stata un successo clamoroso, vincendo numerosi premi tra cui Game of the Year ai The Game Awards. Tuttavia, il gioco non è mai stato rilasciato su Nintendo Switch a causa delle limitazioni hardware della console.

Con il lancio di Switch 2, che offre una potenza significativamente maggiore e supporto per risoluzioni fino a 4K in modalità docked, il sogno di molti fan diventa finalmente realtà.

Per la prima volta, i giocatori potranno esplorare l’Interregno ovunque si trovino, grazie alla portabilità di Nintendo Switch 2. Questo rappresenta un passo epocale per il titolo di FromSoftware, che fino ad ora è stato legato alle console più potenti e ai PC gaming.

Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 è atteso per il 2025. L’arrivo del gioco su Switch 2 segna un importante traguardo per Nintendo, dimostrando la capacità della nuova console di ospitare titoli di grande impatto tecnico e narrativo.

Si tratta quindi di una svolta niente male per Nintendo Switch 2. Portare un gioco così ambizioso e vasto come Elden Ring su una console portatile con prestazioni migliorate potrebbe attrarre un'enorme fetta di giocatori, specialmente quelli che non hanno avuto modo di provarlo su altre piattaforme.

La vera domanda ora è: come girerà? FromSoftware dovrà ottimizzarlo alla perfezione per garantire un'esperienza fluida e immersiva. Speriamo che questa Tarnished Edition sia all'altezza della sua leggendaria difficoltà... e che il frame rate non ci tradisca nel bel mezzo di un boss fight.

La presentazione di oggi ha svelato non solo le specifiche tecniche complete della console, ma anche la data di lancio ufficiale di Switch 2.

Ma non solo: Durante il Nintendo Direct del 2 aprile 2025, Nintendo ha presentato ufficialmente Mario Kart World per la nuova console Nintendo Switch 2.