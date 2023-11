eFootball 2024, annunciato l'update 3.2.0: ecco le novità

I fan di eFootball 2024 vorranno tenere costantemente d'occhio il mese di dicembre: Konami ha annunciato che è in arrivo un nuovo importante aggiornamento per il suo free-to-play calcistico.

Non dovrebbe trattarsi di un aggiornamento particolarmente corposo, ma stando alle prime informazioni rilasciate dalla compagnia sarà comunque un update con novità da non sottovalutare per chiunque vorrà gestire le proprie squadre su eFootball (potete acquistare le rispettive Coin su Amazon) o giocare online con i propri amici.

L'ultimo aggiornamento risale a poco più di un mese fa, quando il 5 ottobre scorso venne rilasciato l'update 3.1.0: gli sviluppatori hanno ora annunciato che a dicembre il free-to-play calcistico si aggiornerà alla versione 3.2.0, svelando sul proprio sito ufficiale alcune delle più importanti novità in arrivo, che vi riporteremo di seguito.

Evento Co-op (PvP) La modalità Co-op verrà aggiunta agli Eventi.

Si può partecipare da soli o in gruppo con gli amici e affrontare altre squadre. Rinnovo del contratto con i GP Oltre a usare i consueti Rinnovo del contratto (60 giorni) e Rinnovo del contratto (10 giorni), ora gli utenti potranno rinnovare i contratti con i GP. Modifiche al numero di esultanze non saltabili Nelle partite online, il numero di volte in cui un utente può eseguire un'esultanza per un gol non saltabile sarà limitato a una volta per partita.

Konami ha chiarito che questo sono soltanto le aggiunte più importanti, ma non saranno tutte le novità incluse nell'update.

Tuttavia, potremo saperne di più soltanto quando sarà effettivamente disponibile l'aggiornamento: per il momento non c'è una data d'uscita certa, tralasciando il già citato mese di dicembre. Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Vi ricordiamo che la versione 2024 di eFootball è disponibile dallo scorso settembre: in questi ultimi anni il free-to-play è migliorato notevolmente, come è apparso evidente anche dai videoconfronti dedicati.