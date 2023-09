eFootball 2024 è disponibile gratis, da ora: ecco tutte le novità

Dopo aver già inaugurato l'ultima stagione calcistica, adesso è arrivato il momento di controllare i nostri beniamini e squadre preferite anche nell'ultimo capitolo del free-to-play calcistico: Konami ha annunciato di aver appena rilasciato eFootball 2024 sotto forma di aggiornamento gratuito dell'ultima edizione.

Gli amanti del calcio potranno divertirsi dunque ancora una volta con tutte le star più amate di questo sport: Konami ha rinnovato la partnership con club come Manchester United, Bayern Monaco, Milan, Inter, Arsenal e Barcellona, con relativi stadi come San Siro e Camp Nou disponibili in esclusiva.

Ovviamente, oltre a un aggiornamento di tutti i kit e le rose in questione, i giocatori potranno aspettarsi anche diverse novità al gameplay, basate sui feedback ricevuti dagli utenti: in particolar modo, vengono segnalati miglioramento della risposta ai controlli e delle abilità individuali, oltre al dribbling e alla difesa che permetteranno di apprezzare azioni di gioco molto più veloci.

Ma la grande novità di eFootball 2024 (potete acquistare monete aggiuntive su Amazon) è sicuramente rappresentata dai Booster, strumenti speciali che permetteranno di migliorare le caratteristiche base del nostro Dream Team. Saranno divisi in oggetti utilizzabili su singoli calciatori — che dovranno soddisfare determinati requisiti, in alcuni casi — e booster validi per l'intera squadra: in entrambi i casi, potremo raggiungere un limite al valore di 99.

Ciò permetterà agli utenti una maggiore libertà nella costruzione del proprio Dream Team ideale, rendendo più facile riuscire a costruire squadre imbattibili.

Per celebrare il lancio di eFootball 2024, Konami ha anche pensato a una speciale campagna startup: grazie a diversi bonus di accesso, vi basterà effettuare il login ogni giorno per ottenere 4 Chance Deals, 360mila GP, 60mila EXP e 120 monete eFootball.

Inoltre, completando i relativi obiettivi della campagna, potrete aggiungere alle ricompense 400mila GP, 120mila EXP, 100 monete eFootball e 4 Skill Training Programs.

Ricordiamo che eFootball 2024 è disponibile totalmente gratis da questo momento, ma se volete un piccolo vantaggio è stata rilasciata anche una speciale "Leo Messi Edition" acquistabile, in onore del campione argentino che rappresenterà ancora una volta la saga calcistica: questa speciale edizione include una carta Epic Messi dotato di Booster, 10 giocatori Highlight corrispondenti ai suoi compagni di squadra, 11 set da 4mila EXP e 300 monete eFootball. Su Steam e dispositivi mobile potrete invece acquistare il Premium Ambassador Pack: Leo Messi, con gli stessi contenuti aggiuntivi.

Non possiamo che lasciarvi dunque al download e augurarvi un buon divertimento con i vostri campioni preferiti!

Ricordiamo che con eFootball 2023 la saga era riuscita a superare i 600 milioni di download: un bottino sicuramente impressionante, ma ottenuto lungo il corso di una serie che, dopo aver cambiato più volte nomi, ha compiuto da poco ben 28 anni.