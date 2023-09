eFootball 2024, il confronto con le vecchie edizioni non lascia spazio a dubbi

Il free-to-play calcistico di Konami si è ufficialmente aggiornato, visto che da questo momento è possibile scaricare eFootball 2024.

Il rivale free-to-play di EA Sports (che trovate invece su Amazon) continua a tenere conto dei suggerimenti e dei feedback della community.

Advertisement

Le novità di questa nuova versione sono decisamente tante, come vi abbiamo spiegato a chiare lettere nella nostra notizia.

Ora, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto che mette eFootball 2024 fianco a fianco con le edizioni 2023 e 2022 del simulatore Konami, rivelando le differenze grafiche.

Da quello che è possibile notare dal filmato, a beneficiarne maggiormente sono stati i modelli poligonali dei calciatori, ora estremamente più dettagliati rispetto al passato.

Ma non solo: l'update mette in campo anche varie novità lato gameplay, con il dribbling e la difesa molto migliori, così come l'azione di gioco risulta ora decisamente più fluida e reattiva. Insomma, i giocatori avranno tra le mani (quasi) un gioco nuovo di zecca, e perlopiù disponibile in forma gratuita essendo free-to-play.

Inoltre, grazie a diversi bonus di accesso offerti da Konami, vi basterà effettuare il login ogni giorno per ottenere 4 Chance Deals, 360mila GP, 60mila EXP e 120 monete eFootball.

Infine, completando i relativi obiettivi della campagna, potrete aggiungere alle ricompense 400mila GP, 120mila EXP, 100 monete eFootball e 4 Skill Training Programs.

Ricordiamo che con eFootball 2023 la saga era riuscita a superare i 600 milioni di download, un risultato realmente impressionante.

Vero anche che il traguardo è stato ottenuto lungo il corso di una serie che, dopo aver cambiato più volte nome, ha compiuto da poco ben 28 anni.

Parlando invece della "concorrenza", pare che EA Sports FC 24 sarà venduto in bundle sia con la PS5 in edizione standard che con la console Digital Edition in Europa: ecco i dettagli trapelati in queste ore.