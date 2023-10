eFootball 2024, l'update 3.1.0 è disponibile da oggi: ecco le novità

Da oggi 5 ottobre 2023 è già possibile scaricare un nuovo aggiornamento per eFootball 2024: la patch 3.1.0 introduce tante novità interessanti per il free-to-play calcistico di Konami, diventando imperdibile per chiunque voglia potenziare le proprie squadre.

Dopo un lancio decisamente burrascoso, eFootball si è ormai consolidato con successo nel mercato dei free-to-play, migliorando costantemente ad ogni aggiornamento e rivelandosi un'alternativa gratuita convincente per i fan del calcio (trovate le eFootball Coin anche su Amazon).

Come segnalato da GamingonPhone, il nuovo aggiornamento di eFootball 2024 introduce un'interessante novità per potenziare la nostra squadra: dopo i Player Booster adesso saranno disponibili i Manager Booster che, come facilmente intuibile dal nome, vedrà come protagonisti i migliori allenatori del calcio internazionale.

Ognuna di queste carte ci permetterà di potenziare una caratteristica in particolare, come passaggi, velocità, dribbling e tanto altro.

Inoltre, è stata introdotta la licenza ufficiale della AFC Champions League, la Coppa dei Campioni per le squadre asiatiche e in cui parteciperanno stelle come Neymar e Cristiano Ronaldo.

Una competizione che inevitabilmente andrà tenuta d'occhio, dato che ci permetterà di avere delle carte apposite dedicate ai migliori giocatori del torneo: se riusciranno a fornire prestazioni all'altezza, potreste dunque avere versioni migliorate dei vostri campioni preferiti.

Per celebrare l'arrivo della AFC Champions League, è stata avviata una speciale campagna di login: collegandovi ogni giorno potrete guadagnare un massimo di 100 eFootball Coin e 360.000 GP.

Come ulteriori novità, sono state introdotte anche nuove carte epiche dedicate a Ribery, Nedved, Guardiola e Zico, mentre in futuro saranno disponibili anche Tulio e Xabi Alonso.

Inoltre, sono stati aggiornati i Match Pass e introdotti diversi bug fix: l'aggiornamento 3.1.0 di eFootball 2024 dovrebbe essere già disponibile per il download, dunque non possiamo che lasciarvi augurandovi buon divertimento.

Ricordiamo che l'edizione 2024 è stata rilasciata ufficialmente meno di un mese fa, conquistando già ottimi consensi tra il pubblico.

Del resto, basta fare un semplice e rapido confronto con le precedenti edizioni per rendersi conto di quanto sia cambiato in meglio eFootball nel corso degli anni.