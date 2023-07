EA Sports FC 24 ha finalmente una data di uscita!

Nell'evento di reveal organizzato da Electronic Arts è stat svelata la data di uscita del rilancio calcistico del publisher, ovvero EA Sports FC 24.

La nuova vita della storica serie calcistica di EA, che finisce ufficialmente FIFA 23 che potete recuperare per collezionismo su Amazon, si prepara alla grande alla nuova stagione.

Advertisement

Nelle scorse ore Electronic Arts aveva svelato al copertina della Ultimate Edition del titolo, con la selezione di star del calcio che accoglieranno i nuovi fan.

Selezione che non ha sortito esattamente l'effetto sperato visto che, successivamente al reveal, il mondo si è coperto di meme sulla cover.

Ma non importa perché è arrivato finalmente il momento di scoprire quando sarà possibile scoprire tutte le novità di EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24 sarà infatti disponibile dal 29 settembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Data che conferma per altro i primi rumor, e apre anche alla scoperta di tutte le novità e dei preordini.

«EA SPORTS FC 24 ti avvicina al calcio come mai prima d'ora, alimentato da una trinità di tecnologie che guidano il realismo del gameplay in ogni partita», dichiara l'altisonante apertura della pagina ufficiale del gioco.

Il tris di tecnologie è composto da HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite rivisto che reinventa il movimento, l'aspetto e le prestazioni sul campo di oltre 19.000 giocatori e giocatrici.

I preordini sono già aperti e potete assicurarvi alcuni bonus esclusivi come da tradizione per ogni piattaforma.

È tutto pronto, quindi, per il grande ritorno del calcio videoludico secondo Electronic Arts. Un progetto che, come dichiarato in precedenza, non vi farà affatto rimpiangere quello che avete sempre amato di FIFA.