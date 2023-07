EA Sports FC 24 su Nintendo Switch sarà quasi next-gen

EA Sports FC 24 ha una data di uscita ufficiale e ce l'ha anche su Nintendo Switch, dove verrà utilizzato lo stesso motore di gioco destinato alle versioni next-gen.

Forse sta arrivando il momento di salutare una volta per tutte le cosiddette Legacy Edition degli scorsi FIFA, ovvero le versioni del titolo sportivo (le trovate su Amazon) sviluppate appositamente in una maniera meno performante per Nintendo Switch.

Dal 29 settembre, infatti, EA Sports FC 24 arriverà anche sulla console ibrida con una versione pensata appositamente ma mossa dallo stesso engine, come annunciato poche ore fa.

«EA SPORTS FC 24 è la nuova era del gioco più bello del mondo», esordisce la pagina ufficiale del gioco in versione Nintendo Switch, spiegando le tecnologie che verranno impiegate sulla console ibrida.

Due strumenti all'avanguardia che promettono di offrire in ogni partita un realismo senza precedenti: stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite completamente rivisto rappresentano il nuovo corso del calcio videoludico su Switch.

Ovviamente è impossibile pensare che EA Sports FC 24 su Switch possa avere la stessa resa tecnica delle versioni next-gen, ma l'impiego del Frostbite per la prima volta sulla console ibrida nella storia di EA Sports è comunque un grande passo in avanti.

Non viene menzionata la tecnologia HyperMotionV però, che è la caratteristica innovativa di questo nuovo corso del calcio secondo Electronic Arts che consente di creare delle animazioni ancora più fluide.

Oltre a questo, EA Sports FC 24 offrirà tutte le feature delle altre versioni, come oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, tra gli altri.

I preordini sono già aperti e potete assicurarvi alcuni bonus esclusivi come da tradizione per ogni piattaforma.

È tutto pronto, quindi, per il grande ritorno del calcio videoludico secondo Electronic Arts. Un progetto che, come dichiarato in precedenza, non vi farà affatto rimpiangere quello che avete sempre amato di FIFA.