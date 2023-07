EA Sports FC 24 e la polemica sulle calciatrici: «sarà fantastico per i nostri fan»

Era inevitabile che EA Sports FC 24 facesse discutere in un modo o nell'altro, e uno di questi è relativo alla modalità Ultimate Team nella quale debutterà il calcio femminile per la prima volta.

Il futuro del calcio di Electronic Arts si è mostrato di recente per la prima volta.

Il reveal ufficiale ci ha anche donato la data di uscita che i fan aspettavano da tempo, con tutti i primi dettagli delle novità lato gameplay.

Nonché la conferma dell'edizione per Nintendo Switch che, una volta tanto, non sarà la tanto odiata Legacy Edition ma sfrutterà l'engine next-gen di Electronic Arts.

Tra le tante novità più o meno apprezzate ce n'è una che, però, i giocatori non riescono proprio a digerire: il calcio femminile in Ultimate Team.

Nella modalità ereditata dal "vecchio" FIFA, calciatori e calciatrici potranno giocare insieme e l'uno contro l'altro in Ultimate Team. Non ci saranno nemmeno differenze reali in termini di gioco se due calciatori di sesso differente avranno gli stessi attributi numerici.

Questo ha portato un certo malcontento nella community dei giocatori, che considera irrealistico il mescolare uomini e donne in quella che dovrebbe essere una simulazione calcistica vera e propria.

Mentre c'è chi annuncia con la solita tracotanza di voler boicottare EA Sports FC 24 per questo, una intervista con John Shepherd, vice presidente e produttore esecutivo di Electronic Arts, fornisce le prime risposte ai detrattori del calcio femminile.

Shepherd ha spiegato ai microfoni di IGN US i motivi dietro alla scelta di mischiare uomini e donne in Ultimate Team.

«È qualcosa su cui abbiamo davvero riflettuto profondamente», dichiara Shepherd. EA vuole infatti «svolgere un ruolo davvero importante nella crescita di questo sport» anche grazie all'inserimento delle calciatrici in Ultimate Team.

Riguardo alle polemiche dei fan, Shepherd ha risposto direttamente ai detrattori:

«Ci sono altre modalità di gioco, come Kick Off, in cui più che altro c'è una squadra che gioca contro un'altra squadra. Ma Ultimate Team per noi è una modalità in cui puoi avere un mix di giocatori e puoi costruire la squadra migliore. E pensiamo che sarà fantastico per il calcio, e pensiamo che sarà fantastico per i nostri fan e per i nostri futuri fan.»

Tra l'altro, EA Sports FC 24 pare possa reintrodurre una delle esultanze più tossiche per la community, in questo contesto già poco disteso.

Il calcio videoludico avrà per altro una certa concorrenza in futuro, perché anche LEGO si butta in modo agguerrito nella simulazione calcistica.