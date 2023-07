EA Sports FC e le calciatrici su FUT: «Offriremo più scelta per le squadre»

Una delle novità di EA Sports FC 24 che sta generando non poche discussioni è indubbiamente l'arrivo del calcio femminile su FUT: la nuova modalità Ultimate Team permetterà infatti di aggiungere nella stessa squadra calciatori e calciatrici, senza alcuna differenza di abilità.

Ricordiamo che Ultimate Team è da sempre una delle modalità più popolari di FIFA e che non poteva certamente mancare nel suo nuovo erede (che potete prenotare su Amazon), dato che permette agli utenti di costruire dei veri e propri dream team.

Prevedibilmente, diversi fan hanno contestato fin da subito la scelta, ritenendola poco realistica per l'effettiva differenza di abilità. E poco importa che Ultimate Team è anche la stessa modalità che permette di ingaggiare leggende storiche o di controllare i migliori atleti di squadre rivali nella stessa formazione.

In ogni caso, Electronic Arts aveva giustificato la scelta sottolineando che sarà fantastico per i fan poter creare mix, ma che comunque esistono altre modalità con cui giocare, se il calcio femminile dovesse proprio darvi fastidio.

In un'intervista rilasciata a Dexerto, il Senior Producer Gareth Reed ha ribadito tale concetto, spiegando anche perché ha deciso di unire su Ultimate Team il calcio maschile con quello femminile:

«Ultimate Team riguarda interamente la costruzione della vostra squadra dei sogni. Volevamo assicurarci che calcio maschile e femminile potessero unirsi, credo che darà solo più scelta per ciò che i giocatori sceglieranno di includere nelle loro formazioni».

E per quanto riguarda l'effettiva differenza di abilità tra i due sport? Anche in questo caso, il senior producer di EA Sports FC 24 ritiene che si volesse semplicemente rispettare il livello raggiunto in tali competizioni:

«Se dobbiamo inserire la WSL e Sam Kerr del Chelsea, allora vogliamo che sia brava allo stesso modo sia nella modalità Kick-Off che in Ultimate Team. Stiamo portando insieme sul campo di gioco i mondi di quegli uomini e di quelle donne».

In altre parole, i valori di giocatori e giocatrici vengono stabiliti in base alle loro effettive abilità nelle competizioni maschili e femminili, permettendo così di rispettare le rispettive manifestazioni e aumentando il divertimento nella composizione di un dream team. Il realismo, insomma, non è mai stata la priorità di Ultimate Team.

Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre, ma nonostante manchino solo pochi mesi, a dominare le classifiche di vendita c'è sempre FIFA 23.

Se siete curiosi di saperne di più sul nuovo titolo calcistico di EA Sports, potete trovare tutte le nostre prime impressioni nell'anteprima dedicata.