EA Sports FC, c'è «grande fiducia» nel primo gioco senza licenza FIFA

EA Sports FC, il futuro del calcio di Electronic Arts dopo la separazione con la FIFA, farà il suo debutto ufficiale sul campo da gioco nei prossimi mesi.

FIFA 23, che potete acquistare su Amazon, è stato quindi l’ultimo capitolo della serie calcistica ad avere lo storico nome che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Dopo la conferma arrivata a maggio 2022, emergono ora dettagli interessanti sul titolo in questione.

L'edizione '24 sarà il primo anno in cui EA pubblicherà un gioco di calcio da "solista", dopo che la partnership con l'organizzazione calcistica della FIFA è terminata definitivamente (sebbene non mancheranno i riferimenti al passato).

Ora, come riportato anche da VGC, EA Sports ha dichiarato di avere grande fiducia nel suo primo gioco senza licenza FIFA, una scommessa nel panorama dei titoli calcistici.

Parlando al The Mirror, il boss della compagnia David Jackson ha dichiarato di ritenere che la decisione della società di separarsi dall'ente calcistico le consentirà di introdurre nei suoi giochi ulteriori innovazioni rispetto a quelle che ha potuto apportare in passato.

Il dirigente ha dichiarato: «C'è un'enorme quantità di energia in tutti i nostri studi, in tutto il mondo, per perseguire l'ambizione che sappiamo di esserci posti con questo nuovo marchio», per poi proseguire:

«EA Sports FC è la nostra visione futura. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che abbiamo avuto un ottimo rapporto nel tempo con l'organizzazione di FIFA, ma ora è il momento giusto per noi per impostare un nuovo percorso e tracciare la nostra strada, essere in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori dove si trovano, e riteniamo di poterlo fare al meglio attraverso la lente della nostra piattaforma».

Alla domanda esplicita sul perché i fan dovrebbero essere entusiasti di quello che in apparenza sembra essere un semplice rebranding, Jackson ha affermato che il distacco da FIFA porterà a «nuove e coinvolgenti esperienze» per i giocatori.

«È un cambiamento di mentalità per noi. Ora pensiamo in modo molto ampio alle opportunità. E alle aree in cui vorremmo creare esperienze per i fan in futuro. Abbiamo una grande fiducia in ciò che saremo in grado di portare sul mercato nel corso di quest'anno».

E ancora: «Ci sono due cose che sono davvero importanti per noi. E i nostri giocatori ci dicono che sono importanti per loro. La prima è l'autenticità. Abbiamo 19.000 giocatori, 700 squadre e 30 campionati nel gioco. L'autenticità è fondamentale per l'esperienza di EA Sports e lo sarà anche in futuro L'altra cosa super importante per noi è l'innovazione e la nostra capacità di creare esperienze nuove e coinvolgenti che i fan ci dicono di aspettarsi da noi di EA».

EA Sports FC potrebbe in ogni caso vedere finalmente le giocatrici di sesso femminile incluse nell'Ultimate Team sin dal Day One.

Ma non solo: il gioco si prepara intanto ad avere un set di licenze di tutto rispetto, con cifre importanti investite per i campionati più prestigiosi.

Questo, senza considerare che l'intero panorama dei giochi calcistici continuerà ad ampliarsi, visto che anche UFL non sembra voler gettare la spugna.