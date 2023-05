UFL, il rivale di FIFA svela uno stadio esclusivo nel nuovo trailer ufficiale

L'ambizioso UFL torna a mostrarsi in un nuovo trailer cinematic realizzato con grafica di gioco, annunciando anche un nuovo stadio sviluppato esclusivamente per questo titolo.

Il rivale free-to-play di FIFA (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) intende provare ad imporsi sul mercato con un'esperienza di gioco unica e contenuti realizzati appositamente per questo titolo, anche con collaborazioni esclusive.

E con il nuovo trailer ufficiale, Strikerz Inc. ha voluto confermare questa direzione, svelando lo Hashtag United Arena: un nuovo stadio esclusivo sviluppato in collaborazione con l'omonima Hashtag United, squadra semi-professionistica inglese.

Potete ammirarlo voi stessi nel video ufficiale che vi allegheremo di seguito, insieme ad uno spezzone di partita realizzata con lo stesso motore grafico del gioco:

Il team di UFL ha già chiarito che quello visto nel trailer non è effettivamente un trailer gameplay, dato che diversi movimenti di giocatori e del pallone sono stati costruiti manualmente per rendere il tutto più spettacolare.

Il titolo è infatti ancora pienamente in sviluppo e Strikerz Inc. condivide costantemente gli ultimi aggiornamenti, mostrando non solo gli aspetti positivi ma anche quelli negativi in totale trasparenza.

In ogni caso, gli utenti sembrano aver apprezzato non solo la qualità stessa di questo nuovo stadio esclusivo, ma anche le movenze del "finto" gameplay, augurandosi che il gioco completo riesca effettivamente a confermare un'esperienza molto simile.

Ricordiamo che al momento non è stata confermata una data d'uscita ufficiale, temporaneamente fissata per un generico 2023. Continueremo a tenervi aggiornati non appena avremo informazioni più certe sul lancio.

Recentemente, gli sviluppatori hanno anche pubblicato i nuovi video della serie Journey, con approfondimenti dietro le quinte e tanto gameplay dalla versione in sviluppo: nell'ultimo appuntamento, diviso appositamente in due parti, sono stati mostrati da un lato i tiri e le parate, mentre dall'altro gli aspetti più tecnici legati a passaggi e contrasti.