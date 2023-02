EA Sports FC, sarebbero pronti più di 550 milioni di euro per il campionato più importante

Electronic Arts ha ormai iniziato i preparativi per l’imminente addio a FIFA: dalla prossima edizione i giocatori dovranno infatti dare il benvenuto a EA Sports FC, l’erede spirituale della serie calcistica senza il marchio storico.

FIFA 23 (che trovate su Amazon) sarà infatti l’ultimo capitolo prodotto dal publisher con il storico marchio, ma continuerà a produrre simulazioni calcistiche con un nuovo nome e, soprattutto, con tantissime licenze ufficiali.

Dopo aver già confermato l’inclusione della massima divisione spagnola, che sarebbe costata circa 30 milioni al publisher, gli ultimi report dicono che Electronic Arts sarebbe ad un passo anche da una nuova partnership con la Premier League per cifre semplicemente incredibili.

Secondo un nuovo report di Sky Sports, il publisher sarebbe infatti pronto a pagare ben 488 milioni di sterline per assicurarsi la licenza della massima divisione inglese. Una cifra che corrisponderebbe a oltre 550 milioni di euro, oltre il doppio rispetto alle precedenti cifre per la partnership.

Si tratterebbe di un accordo valido per 6 anni e che, pertanto, porterebbe nelle casse della Premier League oltre 80 milioni di sterline all’anno: stando all’ultimo report, l’accordo sarebbe ormai in fase di finalizzazione e potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

La partnership permetterebbe a EA Sports FC non solo di ottenere in esclusiva la licenza ufficiale per il massimo campionato calcistico inglese, ormai il più importante al mondo a livello economico, ma permetterebbe alla stessa Electronic Arts di rimanere il più importante partner commerciale, con la relativa inclusione del marchio durante i match, come già accaduto nelle precedenti stagioni.

Al momento non sarebbe però arrivato alcun commento ufficiale né dalla Premier League né dagli stessi sviluppatori, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Se l’indiscrezione fosse però confermata, si tratterebbe di una delle cifre più importanti mai viste per una licenza videoludica.

Presto dovremo comunque dire ufficialmente addio alla collaborazione tra la FIFA e EA Sports, ma non prima che l’ultimo capitolo faccia segnare nuovi importanti record: secondo gli sviluppatori, FIFA 23 sta infatti per diventare «il più grande gioco della storia del franchise».

Nel frattempo, vi ricordiamo che EA Sports ha già svelato tutti i dettagli dell’ultimo aggiornamento su console e PC, con importanti novità in termini di bilanciamento e bugfix.