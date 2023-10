EA Sports FC 24, Ultimate Team celebra Giroud... come miglior portiere!

Ultimate Team è da sempre una delle modalità preferite dai fan del "vecchio" FIFA e, naturalmente, continua a essere uno dei principali punti di forza di EA Sports FC 24: una delle iniziative più apprezzate è la cosiddetta Team of the Week, che celebra i migliori giocatori della settimana offrendo carte speciali esclusive.

L'ultimo simulatore calcistico permette infatti come sempre di poter creare le proprie squadre dei sogni, anche giocando con le migliori versioni possibili dei campioni che calcano i veri terreni di gioco, in base alle prestazioni messe in campo.

EA Sports FC 24 (lo trovate ) ha però deciso di approfittare di questa occasione per proporre nella squadra della settimana un portiere davvero speciale perché si tratta di... Giroud, il bomber del Milan!

Garanzie in attacco 🎯 fuoriclasse del centrocampo ⭐️ e talenti inaspettati da portiere 🧤: ci sono tutti. Il Team of the Week 4️⃣ è disponibile ora in Ultimate Team 😍 #FC24 #TOTW pic.twitter.com/OclxqpnZdY — EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) October 11, 2023

Come i fan della squadra rossonera e della Serie A certamente sapranno, l'episodio risale alla scorsa partita di campionato tra Genoa e Milan quando, in seguito all'espulsione di Maignan, l'attaccante si è assunto la responsabilità di difendere la porta della propria squadra.

E lo ha fatto pure alla grande, riuscendo perfino a impedire un goal nei tre minuti di recupero con una parata prodigiosa, ancora più impressionante se si pensa che, ovviamente, il suo vero ruolo è quello di segnarli, i goal, non certo pararli.

I can’t stop watching Oliver Giroud’s save LMAOOO pic.twitter.com/Ktqv4z122L — 🦅 (@nemaccer) October 7, 2023

Un prodigio che lo ha reso — se possibile — ancora più amato dai tifosi del Milan e che non è passato inosservato a Electronic Arts, celebrandolo con una speciale versione da portiere con un valore di ben 84. Per intenderci, significa che Giroud è stato il miglior portiere della settimana, per EA Sports FC 24.

Una mossa che osiamo definire semplicemente geniale: non solo celebra la prodezza di un grande campione, ma ha anche creato una carta Ultimate Team che diventerà ben presto un pezzo da collezione per i giocatori più esigenti. Del resto, non capita tutti i giorni di affidare a un bomber la propria porta.

Ovviamente non si tratta dell'unico esempio in cui assistiamo sui campi di Serie A a portieri "atipici" — ricordiamo per esempio Palacio in un Inter - Verona diversi anni fa — ma vedere Giroud trasformarsi in un "vero" portiere nei campi videoludici è indubbiamente divertente e stuzzicherà non poco molti appassionati.

Non possiamo che augurare buona fortuna a chiunque cercherà di ingaggiarlo nel proprio Ultimate Team: che le sue parate possano aiutarvi a salvare il risultato della vostra squadra dei sogni.

Restando in tema per la costruzione dei team dei vostri sogni, cogliamo l'occasione per darvi qualche utile consiglio per costruire un'ottima squadra sfruttando la rosa della Serie A. Magari aggiungendo perfino Giroud in porta, se potete permettervelo.

Ricordiamo che EA Sports FC 24 si è già dimostrato un autentico trionfo, dimostrando di non avere affatto bisogno della licenza FIFA per vendere.

Con ottimi risultati, naturalmente, anche sul mercato italiano: scopriamo insieme quali sono state le versioni più vendute nel nostro territorio.